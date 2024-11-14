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"Путин радостно потирает руки": Жданов описал новый план диктатора в отношении Украины

Алёна Воронина
14 ноября 2024, 11:22обновлено 14 ноября, 12:03
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После победы Трампа на выборах в США Путин попытается на несколько лет заморозить войну в Украине. Жданов рассказал, зачем это диктатору.
'Путин радостно потирает руки': Жданов описал новый план диктатора в отношении Украины
Жданов описал новый план диктатора Путина в отношении Украины/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Основные тезисы Жданова:

  • Путин ожидает, что после победы Трампа США прекратят предоставлять помощь Украине
  • Глава Кремля хочет заморозить войну в Украине на несколько лет
  • Во время замораживания войны Путин хочет усилить свои войска

Российский диктатор Владимир Путин после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США рассчитывает на то, что Соединенные Штаты прекратят предоставлять Украине помощь.

Также в нынешних планах Путина может быть дискредитация нашего государства и попытки выставить его как недоговороспособное. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

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"Для нас это проблема. Путин сейчас радостно потирает руки и ждет, когда прекратятся поставки вооружений и денег. Путин будет максимально дискредитировать нашу страну, представляя ее как недоговороспособную. Также он может сейчас начать кампанию, давя на то, что власть в Украине не легитимная", - отметил Жданов.

Также, по его словам, глава Кремля будет пытаться на несколько лет заморозить войну в Украине, чтобы за это время усилить свои войска и собрать больше вооружения.

"И, конечно же, Путин будет пытаться временно - на несколько лет - прекратить огонь для того, чтобы подтянуть свои войска, технику и вооружение. Тем более, Трамп обещает снять с него санкции - это означает, что российская экономика получит комплектующие, которых не хватает для производства оружия", - сказал Жданов.

Как победа Трампа может повлиять на Украину - последние новости

Ранее Главред сообщал, что у Зеленского раскрыли подробности переговоров с Трампом. Определенные рабочие моменты обсуждались на разных уровнях, подчеркнул Михаил Подоляк.

Также ранее сообщалось, что Трамп назначит спецпредставителя по вопросам Украины. Специальный представитель Дональда Трампа будет человеком с большим авторитетом, сообщает Fox News.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, чем обернется для Украины президентство Трампа. Украине стоит готовиться к "черным дням" после победы Трампа на выборах, ведь надеяться на противодействие ему внутри США смысла нет, указывает эксперт.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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