Пьяный прокурор в Кривом Роге снес остановку и прятался в авто от полиции

Он был за рулем выпившым.
В Кривом Роге водитель на автомобиле Lexus врезался в остановку общественного транспорта, разрушив ее часть. Вследствие ДТП никто не пострадал – на остановке в то время не было людей.
Авария произошла вечером в пятницу, 17 декабря, пишет издание Свои. Кривой Рог.
В издании отмечают, что за рулем был военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха.
Мужчина не справился с управлением и въехал в остановку. Свидетели ДТП отметили, что мужчина, вероятно, был в нетрезвом состоянии. Когда на место происшествия приехали патрульные, он закрылся в автомобиле и не разговаривал.
Прокурор вышел из автомобиля только тогда, когда приехали медики. В издании отмечают: мужчина притворялся, что уснул в машине "скорой", чтобы не проходить тест на алкогольное опьянение. Затем он потребовал, чтобы его госпитализировали.
Патрульные доставили мужчину в больницу, где у него предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию. Однако прокурор покинул медучреждение после визита своего коллеги.
Напомним, недалеко от Одессы в поселке Великодолинском произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибла женщина. Водитель сбил ее на переходе и 20 метров вез тело на капоте.
Также ранее в Луганской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один пассажир, еще шестеро получили телесные повреждения.
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