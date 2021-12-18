Пьяный прокурор в Кривом Роге снес остановку и прятался в авто от полиции

Прокурор врезался в остановку общественного транспорта / Свои. Кривой Рог

В Кривом Роге водитель на автомобиле Lexus врезался в остановку общественного транспорта, разрушив ее часть. Вследствие ДТП никто не пострадал – на остановке в то время не было людей.

Авария произошла вечером в пятницу, 17 декабря, пишет издание Свои. Кривой Рог.

В издании отмечают, что за рулем был военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха.

Мужчина не справился с управлением и въехал в остановку. Свидетели ДТП отметили, что мужчина, вероятно, был в нетрезвом состоянии. Когда на место происшествия приехали патрульные, он закрылся в автомобиле и не разговаривал.

Прокурор вышел из автомобиля только тогда, когда приехали медики. В издании отмечают: мужчина притворялся, что уснул в машине "скорой", чтобы не проходить тест на алкогольное опьянение. Затем он потребовал, чтобы его госпитализировали.

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К счастью, на остановке в то время не было людей Свои. Кривой Рог

Патрульные доставили мужчину в больницу, где у него предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию. Однако прокурор покинул медучреждение после визита своего коллеги.

Напомним, недалеко от Одессы в поселке Великодолинском произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибла женщина. Водитель сбил ее на переходе и 20 метров вез тело на капоте.

Также ранее в Луганской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один пассажир, еще шестеро получили телесные повреждения.

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