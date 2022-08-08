Ракеты пробили дыры насквозь: новые детали удара по Антоновскому мосту

Оккупанты в спешном порядке пытаются залатать новые дыры. Они пригнали технику и имитируют бурную деятельность.
Появились новые подробности удара по Антоновскому мосту в захваченном РФ Херсоне, по которому рашисты перебрасывали технику и личный состав.
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлены повреждения после нового ракетного удара по мосту.
В частности, на кадрах можно заметить новые сквозные дыры на дорожном полотне. Они вероятно появились в результате нового ракетного удара.
Отметим, что оккупанты в спешном порядке пытаются залатать новые дыры. Они пригнали технику и имитируют бурную деятельность.
"В ходе обследования выявлено: четыре воронки от попадания ракеты, а также повреждения, полученные строительной техникой, выполнявшей работы на данном мосту", – слышен голос рашиста за кадром.
Ранее сообщалось, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. Есть серьезные результаты попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – отметила она.
Смотрите онлайн новости Херсона
Читайте еще:
- "Покойники и смертники": Арестович озвучил три вероятных цели россиян под Херсоном
- Если ВСУ освободят Херсон, будут ATACMS с пуском до 300 км для ударов по врагу в Крыму – эксперт
- ВСУ в войне за Херсон диктуют правила войскам РФ: есть план, как поймать врага в ловушку – Кузан