Ракеты пробили дыры насквозь: новые детали удара по Антоновскому мосту

Новые повреждения на Антоновском мосту / Скриншот

Появились новые подробности удара по Антоновскому мосту в захваченном РФ Херсоне, по которому рашисты перебрасывали технику и личный состав.

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлены повреждения после нового ракетного удара по мосту.

В частности, на кадрах можно заметить новые сквозные дыры на дорожном полотне. Они вероятно появились в результате нового ракетного удара.

Отметим, что оккупанты в спешном порядке пытаются залатать новые дыры. Они пригнали технику и имитируют бурную деятельность.

"В ходе обследования выявлено: четыре воронки от попадания ракеты, а также повреждения, полученные строительной техникой, выполнявшей работы на данном мосту", – слышен голос рашиста за кадром.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. Есть серьезные результаты попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – отметила она.

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