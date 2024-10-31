Решат сразу несколько проблем: Украина разрабатывает новые боеприпасы для БПЛА

Ключевые тезисы:
- В Украине разрабатываются новые боеприпасы для дронов
- Это поможет увеличить эффективность использования БПЛА
- Боеприпасы уже проходили некоторые испытания
Сейчас в Украине разрабатывают новые высокоточные боеприпасы для дронов. Это станет следующей ступенью развития и заменит привычные уже "сбросы". Об этом сообщили аналитики Defense Express.
По их словам, это желанное и долгожданное решение, которое позволит существенно продвинуться в эффективности использования БПЛА на поле боя.
Согласно заявлению Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, эти боеприпасы уже пробовали сбрасывать с высоты 1 км. Своими наработками поделились 10 отдельных разработчиков, что свидетельствует о конкурсной основе разработки нового вооружения. Это позволит выбрать лучший вариант.
"Возможно предположить, что имеется в виду боеприпасы для тяжелых мультикоптеров-бомбардировщиков. Потому что вряд ли Силам обороны Украины сейчас нужно что-то вроде MAM-L для Bayratar TB2. И если это так, то за такой лаконичной информацией в рамках сообщения о тестировании и других технологий, например, роевого использования дронов с минимальным участием оператора, огромная эволюция корни которой у "прикрученной" к "мавику" гранаты во времена АТО", - отметили в Defense Express.
Аналитики также подчеркнули, что новые боеприпасы должны решить сразу несколько проблем. Так, существует прямая зависимость точности "сбросов" от погоды, особенно ветра, и мастерства оператора. Кроме того, значительная высота позволяет атаковать врага с расстояния, недосягаемого для личного стрелкового вооружения и за пределами массового "окопного" РЭБа.
В то же время разработчики должны преодолеть сложную комплексную задачу. Так, сбросы должны быть небольшими по размеру, использовать доступную, устойчивую к РЭБ систему наведения, а также быть дешевыми в производстве.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Дроны украинского производства - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине появились новые дроны, которые изготовлены для борьбы с вражескими беспилотниками типа "Шахед". Ударные FPV дроны-камикадзе способны перехватывать беспилотники на высоте около 3 километров.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина в 2025 году планирует увеличить инвестиции в промышленность для разработки отечественных дронов и дальнобойного оружия в больших масштабах. На это планируют выделить более 4 миллиардов долларов.
Кроме того, Украина работает с партнерами над вкладом в массовое производство украинских дальнобойных дронов, а также над реализацией ракетной программы.
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