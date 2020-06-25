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В Украине расширяют число направлений: куда можно улететь уже летом

Международные рейсы МАУ будут выполняться по направлениям регулярной программы полетов.

25 июня 2020, 20:39
самолет МАУ
Количество частот и направлений из Украины будет постепенно расти / пресс-служба МАУ

Популярный авиаперевозчик Международные Авиалинии Украины расширит летние направления из-за ослаблений рядом стран режима пересечения границы для украинцев.

По сообщению пресс-службы МАУ, количество частот и направлений будет постепенно расти, однако не исключается ситуативный просмотр частот соответственно к спросу на рынке и экономики каждого конкретного рейса.

В Украине внутренние рейсы МАУ будет выполнять по трем направлениям - Херсон, Одесса и Львов. Планируется, что от 1 до 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы до Одессы, Львова и Херсона, осуществляя их по пятницам в регионы и с возвращением в Киев еженедельно.

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В компании подчеркнули, что международные рейсы будут выполняться по направлениям регулярной программы полетов:

  • Стамбул;
  • Тель-Авив;
  • Амстердам;
  • Франкфурт;
  • Париж;
  • Дубай;
  • Тбилиси;
  • Батуми;
  • Ларнака;
  • Афины;
  • Лондон;
  • Ницца;
  • Рим;
  • Неаполь;
  • Баку;
  • Берлин;
  • Милан;
  • Мюнхен;
  • Прага;
  • Ереван;
  • Мадрид;
  • Вена;
  • Барселона;
  • Кишинев.

В МАУ планируют в период 1-15 июля выполнять пятничные и воскресные рейсы Киев - Стамбул, каждую субботу - Одесса - Стамбул, четвергам и воскресеньям - Киев - Тель-Авив и каждое воскресенье Одесса — Тель-Авив.

Кроме этого, предусматриваются рейсы Киев - Амстердам по вторникам и субботы, Киев - Париж в среду, воскресенье еженедельно.

"С 16 по 30 июля данную программу расширят рейсы Киев - Стамбул и Киев - Тель-Авив по вторникам. Рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам. Также планируется расширение международных направлений. К уже открытым добавятся рейсы Киев - Тбилиси и пятницу, еженедельно (каждую субботу и понедельник в направлении Тбилиси - Киев), Киев - Ларнака каждую субботу, Киев - Афины по воскресеньям, Киев - Лондон - понедельник, пятница", - добавили в МАУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.

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