'РФ ищет новые мишени': Зеленский жестко отреагировал на удар по Кривому Рогу

Зеленский подчеркнул, что российские удары по гражданским целям на территории Украины свидетельствуют о намерении РФ продолжать войну, а не о дипломатии.

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Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу / Колаж Главрел, фото: ГСЧС Украины, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

В результате удара РФ разрушены квартиры с 1 по 5 этаж в одном из подъездов

Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористический ракетный удар России по пятиэтажному дому в Кривом Роге. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, в результате ракетного удара разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Сейчас известно о семи пострадавших, среди которых двое детей. Продолжается аварийно-спасательная операция, направленная на спасение людей, которые могут находиться под завалами.

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"Каждый день, каждую ночь Россия совершает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии", - указывает Зеленский.

Президент подчеркнул, что для защиты от российской агрессии Украине необходимо оружие и мощная поддержка международного сообщества, чтобы дипломатические усилия могли быть эффективными и действенными.

"Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени", - резюмировал он.

Чем и откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, за последнюю неделю РФ применила по территории Украины более 800 управляемых авиабомб, около 600 ударных дронов и примерно 20 ракет различных видов, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 11 ноября российские войска совершили три авиаудара по Запорожью, в результате которых погиб человек, еще 19 человек получили ранения, включая детей. Согласно информации ГСЧС, удары были нанесены около 1:30 ночи.

Той же ночью дроны атаковали Николаев. В результате удара погибли пять человек. По данным МВД Украины, одна женщина, которая получила острую стрессовую реакцию, была госпитализирована.

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