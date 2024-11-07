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РФ меняет стратегию наступления: как выборы в США повлияли на планы оккупантов

Марина Фурман
7 ноября 2024, 19:00
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Российские оккупанты воспринимали период до выборов в США как окно возможностей.
ВСУ
Где РФ сосредоточит все свои силы / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Коротко:

  • Выборы в США не оправдали ожиданий РФ
  • Враг планирует менять стратегию наступления
  • Сейчас наступление оккупантов сдерживают несколько факторов

Ожидания России относительно американских выборов не оправдались, вероятно, на фоне этих событий враг будет корректировать свои наступательные планы. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

По его словам, оккупанты воспринимали период до выборов в США как окно возможностей, надеясь на хаос в Штатах, который мог бы способствовать их дальнейшему продвижению.

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"Хаоса не произошло, гражданской войны не произошло в Соединенных Штатах. Сейчас, я думаю, российское военное руководство начинает корректировать свои планы наступления и подводить итоги этих безумных наступлений последней недели. И они будут искать (это такие азы военной стратегии) одно направление, где они будут прилагать усилия в ближайшее время", - объяснил Михаил Жирохов.

В то же время военный эксперт отметил, что вражеское наступление оккупационных войск продолжается, но его уже начинают сдерживать два ключевых фактора. Прежде всего ухудшение погодных условий мешает российским захватчикам быстро продвигаться вперед. Кроме того, начинает осуществляться обратный процесс переброски вражеских военных подразделений.

"Оккупанты постепенно начинают части с курского направления перебрасываться на Донбасс, то есть запущен обратный процесс, когда на Курск шли свежие части, а на Донбассе этого не было...", - подчеркнул Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может потерять город Курахово, который сейчас оказался под угрозой окружения, заявил пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенко.

Аналогичное мнение высказал Иван Ступак, он добавил, что ситуация на Кураховском направлении остается сложной. По словам эксперта, Курахово сейчас находится под серьезной угрозой.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова информировала, что враг собрал большую группировку в районе Торецка. Туда вошли мотострелковые бригады и другие подразделения, среди которых есть и спецназовцы Центрального военного округа. Ситуация на этом направлении осложняется с каждым днем.

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