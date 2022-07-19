РФ нанесла удар по Краматорску и Славянску: есть жертвы, под завалами остаются люди

РФ обстреляла Краматорск / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Российские оккупанты во вторник, 19 июля, нанесли новый ракетный удар по центральной части Краматорска Донецкой области.

Как сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, в результате удара РФ есть жертвы.

"На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", - написал Гончаренко.

В Сети также публикуют фото с места событий, на которых видны два пылающих балкона многоэтажных жилых домов. Оконные рамы соседних окон и балконов повреждены.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Краматорску, как минимум, погиб один гражданский.

/ t.me/pavlokyrylenko_donoda

"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском", - написал Кириленко.

По его словам, в жилых многоэтажках, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары. "Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям. Детали – позже", - подытожил Кириленко.

Что известно об обстреле Славянска

Российские оккупанты во вторник снова обстреляли Славянск, в результате чего были повреждены частные дома, а люди получили ранения, сообщил мэр города Вадим Лях.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые", - написал Лях в Facebook.

РФ нанесла удар по Славянску / Facebook/Vadymlyakh

Он отметил, что власти уточняют информацию о последствиях обстрела.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

По данным Нацполиции, войска РФ также накрыли огнем центр Бахмута.

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