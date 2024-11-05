РФ провалила наступление: враг потерял ресурсы на ключевом направлении - Сазонов

Оккупационные войска только надорвались в попытках захватить один из стратегически важных городов, но готовятся к реваншу.

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Враг "обломал зубы" еще на подступах к Покровску / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБР, скрин с DeepState

Что сказал Сазонов:

Оккупанты потеряли много ресурсов во время наступления на Селидово

Возможности сражаться за Покровск у врага нет

Армия РФ готовится к новым штурмам в направлении Покровска

Наступление оккупационных сил страны-агрессора России в направлении Покровска, что в Донецкой области, не дало врагу желаемых результатов. Наоборот - армия РФ исчерпала немало ресурсов в попытках захватить соседнее Селидово.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, оккупанты потеряли очень много техники и живой силы и частично надорвались.

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"Весь кулак, все резервы, которые должны были бить по Покровску, они бросили на Селидово, потому что взять его не смогли так быстро, как хотели. И потратили там очень много... Логично было бы с их стороны использовать какие-то другие ходы. Потому что сам по себе Покровск с Мирноградом - это большая агломерация. До войны проживало около 100 тыс. человек в этих двух городах. Большая жилая застройка. Много промзон. Взять их, это надорваться, это очень тяжело", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

При этом Сазонов отметил, что захват Покровска не имеет никакого стратегического смысла для противника. Ведь захват города не даст противнику сразу возможность идти дальше на Днепр или Запорожье, у оккупантов нет для этого ресурсов.

Несмотря на это, враг не отказывается от своего намерения таки захватить город, о чем свидетельствует перегруппировка РФ. Военнослужащий предполагает, что оккупанты готовятся штурмовать, или же обходить Покровск с Мирноградом.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Наступление российских оккупантов - последние новости

Напомним, в британской разведке сообщали, что для страны-агрессора РФ является приоритетным направление на юге Донецкой области, где российские войска продвинулись в нескольких районах фронтом шириной 20 км.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что в Харьковской области враг постоянно проводит пехотные штурмы, иногда с применением механизированных сил. К счастью, механизированные силы умело разбиваются FPV-дронами и артиллерией.

Накануне сообщалось, что российские войска вышли с северо-востока к берегам Кураховского водохранилища в Донецкой области. Одновременно они продвигаются к водохранилищу с юго-запада со стороны Угледара. Из-за этого над ВСУ "нависла" угроза попадания в котел вокруг города Курахово, если они не отступят.

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