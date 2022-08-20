РФ разворачивает в Украине новый армейский корпус: куда перебросят наемников

РФ формирует новый армейский корпус / t.me/DIUkraine

РФ начала формирование подразделений наемников, которые называет "добровольческими". Их планируется развернуть на юге Украины.

О планируемой переброске в Херсон подразделений наемников РФ пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По мнению американских военных аналитиков, Москва больше не уверена в безопасности своих тыловых районов. Подчеркивается, что это связано с недавними украинскими ударами по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области.

"Это указывает на то, что Кремль, вероятно, развернет многие свои новые добровольческие подразделения в Херсоне и на юге Украины", — говорится в сообщении.

При этом оккупанты уже формируют новый 3-й армейский корпус. В ISW добавили, что Хабаровский краевой батальон связи "Барон Корф" будет обеспечивать его командование и управление, а также поддерживать развертывание российских полевых постов в Херсонской области.

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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