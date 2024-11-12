РФ выпустила более 100 ударных БпЛА за ночь: сколько было сбито - детали от ПС

Взрывы раздавались в разных регионах Украины.

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Украина ночью страдала от атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 12 ноября 2024 года Силы ПВО сбили 46 из 110 российских ударных дронов типа Shahed. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Вражеские беспилотники сбивали в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Как известно, еще 60 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.

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Кроме того, в ночь на 12 ноября противник нанес удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300, атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Черниговщине. Сумщина была под ударом управляемых авиабомб.

Атака дронов / Инфографика: Воздушные силы ВСУ

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Дрон Shahed / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что только за предыдущую неделю страна-агрессор применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и около 20 ракет различных типов против Украины.

Недавно Главред со ссылкой на BILD писал, что тактика российских атак в течение последних месяцев была направлена на повреждение и уничтожение объектов энергетической инфраструктуры Украины, однако теперь она претерпела изменения. Корреспондент BILD Бьорн Штрицель, который посетил Харьков сообщил, что именно в этом украинском городе-миллионнике враг теперь стремится атаковать гражданское население в супермаркетах.

Игорь Романенко рассказывал, что РФ накопила огромное количество ракет, которого хватит не на одну массированную атаку. Также страна-агрессор значительно нарастила производство ударных беспилотников. По словам эксперта, Россия не наносит массированного ракетного удара, потому что Путин обдумывает, какой шаг будет для него наиболее эффективным сейчас.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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