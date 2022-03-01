Россия готовит авиаудар по Софии Киевской

София киевская / sofia.kiev.ua

От уничтожения мирного населения и жизненно важных инфраструктур войска агрессора похоже решили перейти к уничтожению украинских исторических ценностей.

Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав рассказал, что российские войска готовят авиаудар на важнейшую святыню украинского народа со времен Киевской Руси - собор Святой Софии в Киеве.

Он попросил помолиться за духовную святыню славянских народов и за то, чтобы агрессор все же сдержался от акта этого ужасного вандализма.

"Пусть Святая София - Премудрость Божья, вразумит тех, кто намерен совершить это преступление!", - призвал церковник.

Также на новость о возможном разрушении русской авиацией Софии Киевской отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он обратился в ЮНЕСКО и к мировой общественности с просьбой помочь сохранить украинскую святыню и уникальную архитектурную памятку: "Уже направили письмо в ЮНЕСКО. Призываем мировое сообщество вмешаться и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения!"

Александр Ткаченко направил письмо в ЮНЕСКО с просьбой защитить Софию Киевскую / facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

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