Россия готовит авиаудар по Софии Киевской

УГКЦ призывает молиться за нашу святыню, а министр культуры и информационной политики отправил в ЮНЕСКО запрос о помощи в ее сохранении.
От уничтожения мирного населения и жизненно важных инфраструктур войска агрессора похоже решили перейти к уничтожению украинских исторических ценностей.
Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав рассказал, что российские войска готовят авиаудар на важнейшую святыню украинского народа со времен Киевской Руси - собор Святой Софии в Киеве.
Он попросил помолиться за духовную святыню славянских народов и за то, чтобы агрессор все же сдержался от акта этого ужасного вандализма.
"Пусть Святая София - Премудрость Божья, вразумит тех, кто намерен совершить это преступление!", - призвал церковник.
Также на новость о возможном разрушении русской авиацией Софии Киевской отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Он обратился в ЮНЕСКО и к мировой общественности с просьбой помочь сохранить украинскую святыню и уникальную архитектурную памятку: "Уже направили письмо в ЮНЕСКО. Призываем мировое сообщество вмешаться и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения!"
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