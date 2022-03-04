"Русские, когда заходили в Украину, жили в иллюзии": Подоляк рассказал, зачем оккупантам пропаганда

"Все знают, что такое "русский мир", - заявил советник.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк во время брифинга рассказал, зачем, по его мнению, сейчас Россия ведет пропагандистскую деятельность не только в своей стране, но и на оккупированных частях Украины.
Он отметил, что практически вся страна - проукраинская, и это не зависит от региона.
"Руководство России, которое заходило в Украину, жило в иллюзии, что 80% Украины относятся к россиянам положительно и они просто ожидали, что эти 20% – это националисты, они их уберут, а все остальные будут довольны", - заявил Подоляк.
Но российские войска столкнулись с тем, что нет никаких 80%. "Он хотят создать картинку для себя, что есть какая-то поддержка Но в этом нет никакого смысла. Все знают, что такое "русский мир", - заключил советник.
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