С Юга Украины в Киев отправили традиционную баржу с арбузами

Баржа с арбузами 2021 движется из Херсонской области в Киев / Фото facebook

В пятницу, 13 августа, из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами.

Как рассказал один из участников проекта Александр Синенко в Facebook, баржа с арбузами отправляется по Днепру из Херсона в Киев пятый год подряд.

"Баржа 2021. Завтра (13 августа) пятый год подряд отправляем баржу с арбузами", - написал он.

Арбузы выращены в селе Чулаковка Скадовского района Херсонской области. Обычно баржа проводит в пути несколько дней, разгружается в Переяславе, откуда арбузы перевозят в Киев и распродают через сеть магазинов Сильпо.

Читайте такжеСезон арбузов стартовал: безопасность ягод в Киеве проверили в лабораторииКак сообщал Главред, эксперты советуют при покупке арбуза обратить внимание на его внешний вид. В частности, наличие белого или желтого пятна указывает на то, что ягода самостоятельно вызревала на солнце.

Если таких пятен два или больше, то это значит, что арбуз специально перемещали и могли добавлять больше удобрений, которые ускоряют рост плода. Такой арбуз без специальной проверки на содержание нитратов лучше не покупать.