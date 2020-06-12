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Дело Стерненко: судья перенес заседание – названы дата и время

12 июня 2020, 23:16

Решение по делу активиста принимал киевский суд.

Активисту суд пока не избрал меру пресечения – Сергей Стерненко
Сергею Стерненко суд пока не избрал меру пресечения / УНИАН

В пятницу, 12 июня, в Киеве Шевченковский райсуд не избрал меру пресечения активисту из Одессы Сергею Стерненко, которому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, судья принял решение перенести заседание.

Суд продолжит заседание по делу активиста в понедельник, 15 июня, в 10:00, сообщил судья Владимир Бугель.

Во время заседания защита обвиняемого несколько раз просила об отводе следственного судьи и прокурора, однако ходатайства отклоняли.

Сторона обвинения просила для Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте такжеСМИ узнали, какую меру пресечения изберут СтерненкоРанее – 11 июня, в СБУ Сергею Стерненко сообщили о подозрении по таким статьям УК: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Напомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.

Сергей Стерненко суд
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