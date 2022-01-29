Школы в Киеве массово закрывают на карантин: сроки дистанционки

Образовательный процесс будет продолжен в дистанционном режиме.
В Киеве родителям школьников начали массово приходить рассылки в мессенджерах о закрытии учебных учреждений на карантин в связи с эпидемией коронавируса.
Соотвествующие сообщения распространяются в чатах отдельных классов многих школ столицы, сообщает Главред.
Сроки закрытия школ на карантин
Отмечается, что на карантин школы в Киеве закрывают на неделю, с 31 января до 4 февраля.
Судя по сообщениям, занятия могут возобновиться с уже с 6-го февраля, если карантин не будет продлен.
Родителей учеников предупреждают о том, что образовательный процесс будет продолжен в дистанционном режиме.
Дистанционка в Киеве: что говорят в КГГА
Заместитель председателя Киевгорадминистрации Анна Старостенко не исключила закрытие всех школ столицы на карантин из-за стремительного роста заболеваний коронавирусом.
Как сообщила она в интервью Укринформу, в Киеве на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений, тогда как еще неделю назад дистанционно обучались две школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.
При этом Старостенко подчеркнула, что всего в Киеве 425 школ, и пока нет необходимости закрывать все школы одновременно.
Однако она не исключила закрытия в ближайшее время на карантин всех школ в связи с ростом заболеваемости Covid среди детей.
"Мы не исключаем такой возможности, потому что болеет много детей по сравнению с прошлогодними всплесками эпидемии. При средней заполненности коек около 17% мы видим, что показатель детских госпитализаций несколько выше", - сказала Старостенко.
Коронавирус в Украине:
По состоянию на утро субботы, 29 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 37 351 жителя страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок и 806 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 340 человек; летальных случаев - 149; выздоровели 7 163 человека.
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