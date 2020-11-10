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Шмыгаль назвал главное преимущество жесткого карантина в выходные дни

10 ноября 2020, 21:27

По словам Шмыгаля, карантин выходного дня поможет без остановки экономики "притормозить" пандемию.

Шмыгаль объяснил необходимость карантина выходного дня / УНИАН

Карантин выходного дня позволит избежать продолжения стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне. По словам премьера Дениса Шмыгаля полный локдаун нанес бы непоправимый ущерб экономике.

Премьер-министр считает, что локдаун выходного дня позволит работать экономике в прежнем режиме, без ее ограничений в будни. Если бы государство ввело полноценный локдаун, то к концу года имело бы проблемы с осуществлением выплат из бюджета, в том числе и социальных.

"Локдаун выходного дня - это возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить вот этот геометрический рост пандемии и зафиксировать его хотя бы на текущем уровне. Локдаун на две недели ничего не даст, по расчетам он должен быть минимум три недели", - сказал Шмыгаль в программе "Hard с Влащенко".​

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По словам премьер-министра, новые меры позволят остановить заболеваемость на текущем уровне, что даст возможность избежать коллапса медицинской системы.

"Это не даст падения, но поможет зафиксировать заболеваемость на одном уровне и позволит медицинской системе обрабатывать то количество заболевших, которое будет поступать", - подчеркнул Шмыгаль.

Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:

Денис Шмыгаль карантин выходного дня
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