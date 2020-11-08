Штраф за игнор маски: Малюська рассказал, как накажут украинцев

Украинцев будут наказывать за игнорирование масок / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о принятом Верховной Радой закона о штрафах за неношение маски в общественных местах и транспорте.

Как сообщил он в своем Facebook, за неношение маски в общественных местах и транспорте будут штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен.

По словам, ранее применение штрафов за нарушение правил карантина было несправедливым и требовало решения суда.

При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте.

Малюська добавил, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице.