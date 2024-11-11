Штурмы каждые 10 - 15 минут: в ВСУ рассказали об 'адской' ситуации на Курщине

Сейчас на Курщине находятся подразделения различной комплектации.

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Операция ВСУ на Курщине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Главное из заявления полковника:

Оккупанты атакуют каждые 10 - 15 минут в Курской области

Цель россиян - выбить ВСУ из региона

Армия РФ штурмует несмотря на большие потери

В Курской области против ВСУ воюет почти 50 тысяч военных РФ. Их тактика - постоянные штурмы украинских позиций мелкими группами. Интервал между атаками - 10 - 15 минут. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" полковник Вадим Мысник в эфире "Суспільного".

По его словам, сейчас на Курщине находятся подразделения "разного сорта, разной комплектации".

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"В основном основные подразделения - это бригады морской пехоты: 155 Тихоокеанского флота и 810 Черноморского флота, десантная дивизия, подразделения батальона спецназначения, штурмовые батальоны, мотопехотные. Но они комплектуют и докидывают сюда (солдат, - ред.) для своих штурмов", - подчеркнул он.

Отмечается, что сейчас цель у россиян - выбить ВСУ из региона. Именно поэтому они, несмотря на свои большие потери, чрезвычайно интенсивно ведут штурмы.

"Тактика у них здесь не меняется: они не оставляют попыток сначала за счет техники, а затем, когда мы выбиваем технику, то мелкими группами пехоты продолжать штурмовые действия. Мы фиксируем, что бывает 10 - 15 минут интервал между тем, как штурмовые группы выдвигаются. Но мы их тут же уничтожаем", - добавил Мысник.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, по словам Зеленского, ВСУ продолжают в Курской области противостоять большому количеству россиян и не дают им двигаться дальше.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что контрнаступление российских оккупантов в Курской области обернулось катастрофой. Враг несет огромные потери, но тактических успехов нет.

Также известно, что российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть себе захваченную украинскими военными Курскую область. И он явно готов обменять на нее тысячи жизней своих солдат.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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