Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ситуация на Юге "зашевелилась": офицеры РФ находятся в панике - "Атэш"

Даяна Швец
6 ноября 2024, 01:49
1281
Такие маневры противника могут быть и попыткой дезинформации украинских сил.
Ситуация на Юге 'зашевелилась': офицеры РФ находятся в панике - 'Атэш'
Российская армия наращивает резервы в Геническе / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем рассказали партизаны:

  • В Геническом районе перебрасываются резервы российских войск
  • Причина, почему офицерский состав РФ пребывает в панике

На временно оккупированной территории Геническа в Херсонской области фиксируется перемещение дополнительных сил российских войск. Офицеры оккупантов опасаются, что это может свидетельствовать о подготовке к возможному наступлению на правый берег региона.

Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

видео дня

Об увеличении вражеских сил в Геническом районе стало известно от агента украинского подполья среди российских офицеров группировки оккупационных войск "Днепр".

Отмечается, что среди переброшенных в этот район военных РФ много тех, кто присоединился к армии во время скрытой мобилизации в оккупированном Крыму.

"Часть офицерского состава находится в панике, предполагая, что это делается для наступления на правый берег Херсонской области", - рассказали представители партизанского движения.

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

В своем сообщении движение также отмечает, что непонятно, планирует ли российское командование вводить эти резервы в бой в Херсонской области.

Партизаны добавляют, что такие маневры противника могут быть и попыткой дезинформации украинских сил.

После освобождения Херсона осенью 2022 года во время контрнаступления украинских Сил обороны, российские войска отошли на восточный берег Днепра.

С тех пор периодически появляются сообщения о вероятных планах оккупантов возобновить наступление на правобережье Херсонщины, которые могут быть частью информационно-психологической операции врага.

Ситуация на фронте - что известно

Как рассказал представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов, РФ стягивает технику на Харьковское направление. Согласно его данным, враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы.

А вот пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенко объяснил, будут ли ВСУ выходить из Курахово. Ситуация на этом направлении меняется очень быстро, оккупанты продвинулись на некоторых участках.

Как подчеркивал Главред ранее, у Путина "СВО идет не по плану". Российские чиновники, включая Путина, больше не заявляют, как это было в начале войны, что все очень позитивно для агрессоров.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Херсона Херсонская область война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

01:27Украина
Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

00:59Мир
"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

00:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

Рыба будет ловиться одна за другой: названа лучшая наживка для рыбалки

Рыба будет ловиться одна за другой: названа лучшая наживка для рыбалки

Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" Пекин

Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" Пекин

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Последние новости

02:29

Не все так просто, как кажется: интересная головоломка для внимательных

02:00

Черная полоса неудач для британской королевской семьи: королева Камилла заболела

01:49

Ситуация на Юге "зашевелилась": офицеры РФ находятся в панике - "Атэш"

01:30

Война между Китаем и США: появился неожиданный сценарий конфликтаВидео

01:27

РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:59

Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

00:18

В Капитолий пытались зайти с огнем в руках: полиция США бьет тревогу

00:16

"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

05 ноября, вторник
23:41

Трамп проведет ночь выборов в США с одиозной личностью: о ком идет речь

Реклама
23:30

Шахедов может быть еще больше. Почему РФ не способна продавить украинскую ПВО

23:10

11-летняя дочь Камалии после тяжелой травмы вернулась к опасному хоббиВидео

23:10

Заграждения Кремля оказались "мулькой": ситуация с Крымским мостом изменилась

23:03

"Есть угроза окружения, ситуация сверхсложная": будут ли ВСУ выходить из КураховоВидео

23:00

Бывший муж Ани Лорак увез 13-летнюю дочь за границу - причина

22:50

Зеленский не подпишет закон о дровах: в ОП объяснили почему - BBC

22:23

Трампу советуют заявить о победе на выборах преждевременно - The Guardian

22:19

Это уже далеко не Байден: эксперт объяснил, как будет отличаться политика Харрис

22:01

Любовь и незабываемые эмоции: на телеканале Бигуди состоялась долгожданная премьера турецкого сериала "Зрада"

21:55

Путиниста Филиппа Киркорова жестко наказали в суде - что он вытворил

21:45

Французы держат этот метод в секрете: зачем засыпать порошок в унитаз

Реклама
21:43

Вкуснее, чем из магазина: как приготовить идеальный плавленый сыр дома

21:34

Трамп прямо рассказал, что будет, если он проиграет

20:57

Оккупанты расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ на Донетчине: в ОГП сделали заявление

20:57

У Путина "СВО идет не по плану": проблемы у оккупантов проанализировал эксперт

20:52

Ни одна слезинка не прольется: как быстро и просто нарезать лукВидео

20:49

Украина имеет дальнобойное оружие: ядерный арсенал РФ в зоне риска - СМИ

20:48

Уплетут за обе щеки: рецепт вкуснейшего сытного супаВидео

20:29

Звезда Женского Квартала сообщила про трагедию в семье: "Не хватит слов описать"

20:05

Чем обернется для мира избрание Трампа президентом?мнение

20:04

РФ пытается сорвать выборы в США, на участках уже были проблемы

19:55

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

19:54

Видели все, но знают единицы: что означает странная маркировка на пластике

19:50

Предательница Татьяна Овсиенко вышла на связь после исчезновения - что произошло

19:44

В США проходят выборы президента: кто побеждает, текстовый онлайн

19:35

"Правила не писаны": в книжном магазине Киева вспыхнул языковой скандалВидео

19:29

Что значит слово "пелехатий": не все догадываются о правильном ответеВидео

19:24

Будет валить снег и дождь: где температура воздуха опустится до -5

19:13

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Драконам - конфликты, Обезьянам - авантюра

18:47

В июле - лидеры, в декабре - мудрые: как месяц рождения влияет на человека

18:45

Копия Веры Брежневой: молчун Константин Меладзе закрутил новый роман

Реклама
18:22

Даже следа не останется: 3 самых лучших способа, как убрать запах из микроволновой печиВидео

18:15

В Украине появился запрет использования Telegram: кого и где коснулось

18:11

Россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины - BILD

18:03

Урожай удивит щедростью: как сажать клубнику осенью - простые советы

17:58

Известный украинский певец рассказал, как погибла его возлюбленнаяВидео

17:58

Как легко просыпаться утром: эксперт поделился советами на вес золота

17:50

4 признака того, что вы встретили свою вторую половинку невовремя

17:42

Спорила с Позитивом из-за детей: реакция Dorofeeva на будущее отцовство певцаВидео

17:30

Россия атаковала Харьков: вражеский "Шахед" поразил жилой дом

17:19

Возможен ли новый штурм Капитолия: дипломат оценил вероятность "заварушки" в СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять