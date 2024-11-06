Ситуация на Юге 'зашевелилась': офицеры РФ находятся в панике - 'Атэш'

О чем рассказали партизаны:
- В Геническом районе перебрасываются резервы российских войск
- Причина, почему офицерский состав РФ пребывает в панике
На временно оккупированной территории Геническа в Херсонской области фиксируется перемещение дополнительных сил российских войск. Офицеры оккупантов опасаются, что это может свидетельствовать о подготовке к возможному наступлению на правый берег региона.
Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
Об увеличении вражеских сил в Геническом районе стало известно от агента украинского подполья среди российских офицеров группировки оккупационных войск "Днепр".
Отмечается, что среди переброшенных в этот район военных РФ много тех, кто присоединился к армии во время скрытой мобилизации в оккупированном Крыму.
"Часть офицерского состава находится в панике, предполагая, что это делается для наступления на правый берег Херсонской области", - рассказали представители партизанского движения.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
В своем сообщении движение также отмечает, что непонятно, планирует ли российское командование вводить эти резервы в бой в Херсонской области.
Партизаны добавляют, что такие маневры противника могут быть и попыткой дезинформации украинских сил.
После освобождения Херсона осенью 2022 года во время контрнаступления украинских Сил обороны, российские войска отошли на восточный берег Днепра.
С тех пор периодически появляются сообщения о вероятных планах оккупантов возобновить наступление на правобережье Херсонщины, которые могут быть частью информационно-психологической операции врага.
Ситуация на фронте - что известно
Как рассказал представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов, РФ стягивает технику на Харьковское направление. Согласно его данным, враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы.
А вот пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенко объяснил, будут ли ВСУ выходить из Курахово. Ситуация на этом направлении меняется очень быстро, оккупанты продвинулись на некоторых участках.
Как подчеркивал Главред ранее, у Путина "СВО идет не по плану". Российские чиновники, включая Путина, больше не заявляют, как это было в начале войны, что все очень позитивно для агрессоров.
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