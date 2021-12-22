"Слуга народа" обматерил патрульных из-за остановки его авто: появилось видео скандальных разборок

Нардеп Николай Галушко поднял скандал из-за остановки его авто / УНИАН

Народный депутат от" Слуги народа " Николай Галушко обматерил полицейских, остановивших водителя его автомобиля.

Видео скандальных разборок с правоохранителями полицейские предоставили изданию "Украинская правда". Отмечается, что сам инцидент произошел еще год назад – в четыре часа утра 18 декабря 2020 года.

Водитель нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную полосу. Самого депутата на тот момент не было в авто, и когда машину остановили патрульные – приехал "на разборки".

Нардеп долго, в грубой форме и с использованием нецензурных слов объяснял полицейским, что те якобы не имели права останавливать его авто и осматривать транспортное средство.

Как слышно из видео, полицейские на такие упреки отметили, что по самому авто не видно, кому оно принадлежит, и что народные депутаты не имеют дипломатического иммунитета.

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Согласно декларации Галушка, авто Toyota Land Cruiser, вокруг которого и разгорелся скандал, находится в собственности матери депутата.

Что говорят об инциденте в "Слуге народа"

В политической партии "Слуга народа" заявили, что осуждают действия народного депутата Николая Галушко и считают такое поведение неприемлемым. Об этом написала пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram.

В то же время в партии утверждают, что, по словам Галушка, этим видео его шантажировал бывший руководитель МВД – он угрожал обнародовать его, если нардеп не будет поддерживать в парламенте его инициативы.

"По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры прошлого года совпадает с нынешним периодом года. И ее можно воспринять как недавний инцидент", – написала Палийчук.

Также она добавила, что поведение депутата рассмотрит этический комитет партии, который определит меру наказания за инцидент.

Скандал из-за остановки авто Гогилашвили на блокпосту

Ранее получил огласку скандал из-за остановки автомобиля главы Министерства внутренних дел Александра Гогилашвили. Чиновник поссорился с правоохранителями, которые остановили его авто на одном из блокпостов на въезде в Донецкую область.

Замминистра тогда устроил настоящие разборки – возмутился, что подчиненные его не узнали, обматерил их и начал угрожать.

В результате Кабмин уволил скандального замглавы МВД. Перед этим с требованием об увольнении Гогилашвили выступил президент Владимир Зеленский.

Сам Гогилашвили заявил, что он признает свою вину и считает инцидент примером того, как не надо себя вести. Он утверждает, что признает свою вину в скандалах с полицейскими и испытывает чувство стыда.

Позже стало известно, что скандальный экс-министр внутренних дел Александр Гогилашвили живет в одном доме с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

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