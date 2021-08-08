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Слуга народа "зажигает": на съезде Зе!Молодежки Арахамия выступил в качестве ди-джея

8 августа 2021, 14:33
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Давид Арахамия выступил в качестве ди-джея David Braun.

Давид Арахамия на вечеринке Зе!Молодежки / Скриншот

В Скадовске Херсонской области прошли трехдневные сборы молодежной организации партии Слуга народа Зе!Молодежка.

В рамках лагеря прошли "лекции, зажигательные вечеринки, тренировки по йоге, квесты и философский клуб с народными депутатами", рассказали в пресс-службе политсилы.

На съезде присутствовали представители всех ячеек партии, более 250 делегатов. Во время съезда участники проходили тренинги по таким направлениям: Государство, Экономика, Громада.

Для участников сборов организаторы устроили концерт украинской группы LATEXFAUNA и танцы.

При этом глава фракции СН Давид Арахамия выступил в качестве ди-джея David Braun, а глава партии Слуга народа Александр Корниенко был ведущим вечеринки.

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Обратим внимание, что видео ди-джейских сетов Арахамии появились в соцсетях.

Глава фракции СН сыграл, в том числе, ремейк на песню группы Грибы Между нами тает лед.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлен отдых народных депутатов Украины в одном из ночных клубов.

На кадрах, в частности, можно узнать лидера фракции Слуга народа Давида Арахамию, а также главу партии Слуга народа Александр Корниенко.

Отметим, что нардепы были явно расслаблены, не стеснялись прикладываться к бокалам и весело подтанцовывали под песню Черный бумер.

Слуга народа Александр Корниенко Давид Арахамия
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