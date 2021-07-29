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Спецпропуска для проезда в транспорте: Ляшко рассказал о подготовке к новому локдауну

29 июля 2021, 15:52
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В Киеве существует вероятность новой вспышки коронавируса, заявил глава Минздрава.

карантин,транспорт
В Киеве могут ввести спецпропуска для проезда в транспорте / УНИАН

Информацию о том, что в Киеве начали подготовку к возможному локдауну и проводится сбор списков сотрудников предприятий, нуждающихся в спецпропусках на проезд в общественном транспорте прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе пресс-конференции в рамках всеукраинского форума Украина 30. Децентрализация он напомнил о том, что во время двух вспышек в городе вводили карантин и за достаточно короткий промежуток времени.

"Что касается пропусков по городу Киеву. Киев выучил уроки, которые были в предыдущие две вспышки, когда вводили карантин и за достаточно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев в не эпидемический период сейчас, когда город находится в "зеленой" зоне, проводит подготовку к возможной потенциальной вспышке", - пояснил министр.

То есть, по словам Ляшко, соответствующая работа ведется для того, чтобы во время потенциального усиления карантинных ограничений "не было хаоса".

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Ранее Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.

новости Киева Виктор Ляшко карантин в Украине локдаун
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