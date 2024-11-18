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США обвинили в эскалации: у Путина гневно отреагировали на разрешение бить ATACMS по РФ

Руслана Заклинская
18 ноября 2024, 15:00
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Кремль считает разрешение Украине от США на удары ракетами ATACMS по РФ "качественно новым витком напряженности".
США обвинили в эскалации: у Путина гневно отреагировали на разрешение бить ATACMS по РФ
Россия гневно ответила на разрешение Украине от США применять ATACMS / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

Вкратце:

  • Кремль расценивает разрешение на использование ATACMS как новый этап вовлечения США в войну
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение якобы разжигает войну в Украине

Россия считает разрешение Украине на удары ракетами ATACMS "качественно новым витком напряженности". Решение США якобы разжигает войну в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков российским пропагандистским СМИ.

"Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масла в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", - сказал спикер российского диктатора.

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Песков добавил, что Кремль расценивает разрешение на удары ракетами ATACMS как "новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлечения Соединенных Штатов".

Главная опасность этого решения, по мнению Кремля, заключается в том, что такие удары якобы могут осуществлять исключительно западные государства, а не Украина. Песков заявил, что это подчеркивает прямую вовлеченность западных стран в конфликт.

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Ракеты ATACMS / Инфографика: Главред

Дальнобойные удары по России - последние новости

Напомним, на протяжении многих месяцев украинские чиновники критиковали нерешительность Запада относительно разрешения на удары по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что партнеры Украины медлят из-за опасений нарушения "красных линий" Кремля.

Однако 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности для ударов вглубь России. Теперь ВСУ могут применять ракетные системы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 306 км.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию об ударах ATACMS. Он отметил, что дальнобойность является одним из главных пунктов плана победы Украины, который он представил западным партнерам.

Как сообщал Главред, впоследствии появилась информация, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов только по Курской области России. По данным Axios, это решение направлено на сдерживание КНДР от дальнейшей поддержки РФ.

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