Стрельба под Киевом: в полиции назвали основную версию нападения

Мужчина стрелял прямо на улице / Скриншот

Утром 12 октября близ Киева, в селе Софиевская Борщаговка, прямо посреди дня произошла стрельба. Неизвестный мужчина стрелял в семью с малолетним ребенком. Теперь стало известно, что накануне инцидента пострадавшие получали угрозы.

Как сообщили в Нацполиции Киевской области, стрелок был в камуфляже. А его цель получала угрозы в отношении гражданско-правовых отношений как раз днем ранее. На данный момент запугивания - основная версия полицейских о причинах нападения.

Также по предварительным данным оружие, из которого стрелок совершил выстрелы, переработанное.

Напомним, сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в автомобиль в полицию поступило около 7:45. Мужчина получил ранение в ногу. Также поврежден его автомобиль.