Стрелял в утку – попал в ребенка: в Херсонской области охотник подстрелил племянника

В Херсонской области охотник случайно ранил ребенка / ua.depositphotos.com

В Херсонской области охотник случайно ранил в лицо своего 14-летнего племянника, который находился с ним на охоте.

Мужчина пытался подстрелить утку, однако во время прицеливания на добычу на линии огня оказался подросток, сообщает полиция Херсонской области.

"Взрослый охотник во время засады увидел, как взлетает утка, направил ружье в ее сторону, стал сопровождать ее под прицелом по направлению лета и произвел выстрел. Однако в это время на линии огня оказался несовершеннолетний племянник, который в результате получил несколько дробин в левую часть лица", – отмечают в полиции.

Парня сначала госпитализировали в районную больницу города Скадовск, а затем перевели в областную больницу Херсона, где сделали операцию на лице.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении и небрежном хранении огнестрельного оружия или боевых припасов.

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Как отмечают в полиции, 28-летний дядя раненого ребенка во время охоты был трезвым, а оружие официально зарегистрировано.

Напомним, в Тернопольской области охотник подстрелил бабушку и ребенка. Женщина вместе с внучкой направлялись на кладбище. Пострадавших от смерти спасла зимняя одежда –они получили легкие телесные повреждения. Медиков на место вызвали сами охотники.

Также ранее сообщалось, что в Черкасской области охотник случайно выстрелил в друга, ранив его в живот. Пострадавшего быстро доставили в больницу и прооперировали.

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