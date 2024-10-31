Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Судьба войны решается": эксперт назвал ключевую битву осени - это не Донбасс

Даяна Швец
31 октября 2024, 08:40
761
Противник пытается любой ценой уничтожить успехи, которых мы достигли во время наступления прошлого года, выдавив нас из этого выступа
ВСУ
На Южном фронте враг пытается вытеснить ВСУ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Ключевые тезисы из заявления:

  • Главная битва происходит на Южном фронте
  • Самым опасным является район Роботинского выступа Запорожской области
  • Оккупанты стремятся вытеснить ВСУ с Роботинского и Времовского выступов

На Южном фронте российские оккупанты изо всех сил пытаются вытеснить Вооруженные силы Украины с Роботинского и Времовского выступов. Деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

"Судьба этой войны решается на Южном фронте. При всем уважении к нашим боевым действиям на востоке - от решения вопроса Южного фронта будет зависеть весь дальнейший ход этой борьбы. Поэтому и мы, и противник, уделяем огромное внимание именно этим направлениям", - сказал он.

видео дня

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

По мнению Грабского, самым угрожающим, прежде всего, является район Роботинского выступа Запорожской области.

"Противник пытается любой ценой уничтожить успехи, которых мы достигли во время наступления прошлого года, выдавив нас из этого выступа. Потому что этот выступ является для нас стратегической точкой на карте - это ближайшее направление к Токмаку. К месту, где проходит единственная железная дорога, соединяющая Крым с материковой частью страны-оккупанта", - рассказал военный эксперт.

Кроме этого, как подчеркнул эксперт, агрессоры из РФ поставили себе цель подстраховаться и вытеснить Силы обороны также с Времовского выступления на границе Запорожской и Донецкой областей в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

"Противник пытается поддерживать определенное напряжение и в районе населенного пункта, который ближе всего подходит к Запорожью, - это Каменское. Они пытались там продвигаться, но, в общем, без особого успеха. То есть эти направления, а именно Каменское, Запорожье, Ореховское направление и Времовский выступ являются наиболее угрожающими локациями, где наблюдается наиболее напряженная ситуация", - подытожил Сергей Грабский.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, "ползучее" наступление РФ не останавливается ни на миг. За последние недели темпы наступления российских войск несколько возросли.

Кроме этого, РФ оккупировала Селидово и еще два села. Российские оккупанты продвинулись возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке, рассказали аналитики DeepState.

Также оккупанты планируют наступать в Запорожье. Применение бронетехники для поддержки живой силы планируется в районе Приютного и Левадного Запорожской области - враг уже провел такие учения на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Другие новости о фронте в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья ВСУ Херсонская область контрнаступление ВСУ Сергей Грабский
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

10:00Гороскоп
Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

09:52Украина
Удар РФ по дому в Харькове: количество раненых резко возросло, есть погибший

Удар РФ по дому в Харькове: количество раненых резко возросло, есть погибший

08:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - бесстыдный флирт, Обезьянам - слезы

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - бесстыдный флирт, Обезьянам - слезы

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Последние новости

10:25

Пристегнуть ремни безопасности: в ноябре Украину накроют сильные магнитные бури

10:15

Операция ВСУ на Курщине может закончиться раньше: генерал предупредил об опасности

10:06

Как использовать старые газеты: 5 полезных идей

10:00

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньгиВидео

09:52

Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
09:40

Решат сразу несколько проблем: Украина разрабатывает новые боеприпасы для БПЛА

09:24

Оккупированный Бердянск "накрыли" сильные взрывы: РФ признала попадание - детали

09:16

Карта Deep State онлайн за 31 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:12

Опять не в ту дверь: путиниста Киркорова "отменяют" в РФ - причина

Реклама
09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 31 октября (обновляется)

08:56

РФ нанесла жесткий удар и нацелилась на важный мост: сколько целей уничтожено

08:40

"Судьба войны решается": эксперт назвал ключевую битву осени - это не Донбасс

08:34

Удар РФ по дому в Харькове: количество раненых резко возросло, есть погибшийФото

08:26

Мисс Вселенная 2024: кто представляет Украину

08:17

С техникой и огневой поддержкой: оккупанты планируют наступать в Запорожье

08:10

Почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки"мнение

08:04

"Мы с мужем наслаждаемся": Наталья Могилевская отправилась на отдых с семьей

07:50

Внучка Боярского устроила бесстыжие танцы и чуть все не выронила

07:27

Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года - ISW

06:22

В Киеве прогремели взрывы: есть падение обломков и возгорание - детали

Реклама
06:10

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти змею

05:00

Какой сегодня праздник 31 октября 2024: что стоит сделать в этот день

04:35

Будет сиять, как новая: чем отмыть швы между плиткой в домашних условиях

04:03

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

03:36

Как убрать пятна с дивана: неожиданное средство отчистит все до идеала

03:00

Угроза переноса войны за Днепр: РФ собирает ударный кулак на юге – экспертВидео

02:30

Как удалить плесень с жалюзи: понадобится всего одно "копеечное" средство

02:00

"Гостевой брак": предательница Регина Тодоренко заговорила о коллапсе в отношениях

01:48

Как отказаться от заключения ВВК: адвокат назвала простой порядок действийВидео

01:30

Мамины гены: Рианна показала своих малышей от известного репера

01:00

Прием медицинских справок на ВВК: адвокат объяснила, как защитить свои права

00:50

Войска КНДР бросают в бой против Сил обороны Украины: Кислица назвал срокиВидео

00:22

РФ оккупировала Селидово и еще два села: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

00:18

Актеру-путинисту из "Каменской" вынесли приговор за наркотики в трусах

30 октября, среда
23:25

Часть пенсионеров может частично или полностью потерять выплаты: кто и почему

23:21

КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома: погиб ребенок, много раненыхФотоВидео

23:17

Скандал P.Diddy: в сети слили фото с одной из гулянок, где он горячо сцепился с Джей Ло

23:03

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала очень мощная магнитная буря

Реклама
22:57

Россия накопила сотни ракет и готовится к удару: назван возможный срок

22:54

Вучич "тет-а-тет" поинтересовался у Путина насчет прекращения огня: что тот ответил

22:40

Ответ на переброску войск КНДР: что известно о решении Киева и СеулаВидео

22:27

Внук Аллы Пугачевой спас своего младшего брата - что произошло

22:24

Счастливые и влюбленные: юная подруга Остапа Ступки показала свежее фото с ним

21:55

"Холостяк" Иракли Макацария рассекретил пол своего второго малышаВидео

21:54

Госспецсвязи закупил дорогие дроны у компании, которая продавала ковры - СМИ

21:48

Украина готовит новый план ко второму Саммиту мира: в ОП раскрыли деталиВидео

21:35

Скрытый отсек стиральной машины удивил людей: никто никогда его не чистил

21:35

Часть из 10 000 солдат КНДР уже вблизи Украины: в Пентагоне сказали, победит ли РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять