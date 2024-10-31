"Судьба войны решается": эксперт назвал ключевую битву осени - это не Донбасс

Противник пытается любой ценой уничтожить успехи, которых мы достигли во время наступления прошлого года, выдавив нас из этого выступа

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На Южном фронте враг пытается вытеснить ВСУ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Ключевые тезисы из заявления:

Главная битва происходит на Южном фронте

Самым опасным является район Роботинского выступа Запорожской области

Оккупанты стремятся вытеснить ВСУ с Роботинского и Времовского выступов

На Южном фронте российские оккупанты изо всех сил пытаются вытеснить Вооруженные силы Украины с Роботинского и Времовского выступов. Деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

"Судьба этой войны решается на Южном фронте. При всем уважении к нашим боевым действиям на востоке - от решения вопроса Южного фронта будет зависеть весь дальнейший ход этой борьбы. Поэтому и мы, и противник, уделяем огромное внимание именно этим направлениям", - сказал он. видео дня

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

По мнению Грабского, самым угрожающим, прежде всего, является район Роботинского выступа Запорожской области.

"Противник пытается любой ценой уничтожить успехи, которых мы достигли во время наступления прошлого года, выдавив нас из этого выступа. Потому что этот выступ является для нас стратегической точкой на карте - это ближайшее направление к Токмаку. К месту, где проходит единственная железная дорога, соединяющая Крым с материковой частью страны-оккупанта", - рассказал военный эксперт.

Кроме этого, как подчеркнул эксперт, агрессоры из РФ поставили себе цель подстраховаться и вытеснить Силы обороны также с Времовского выступления на границе Запорожской и Донецкой областей в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

"Противник пытается поддерживать определенное напряжение и в районе населенного пункта, который ближе всего подходит к Запорожью, - это Каменское. Они пытались там продвигаться, но, в общем, без особого успеха. То есть эти направления, а именно Каменское, Запорожье, Ореховское направление и Времовский выступ являются наиболее угрожающими локациями, где наблюдается наиболее напряженная ситуация", - подытожил Сергей Грабский.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, "ползучее" наступление РФ не останавливается ни на миг. За последние недели темпы наступления российских войск несколько возросли.

Кроме этого, РФ оккупировала Селидово и еще два села. Российские оккупанты продвинулись возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке, рассказали аналитики DeepState.

Также оккупанты планируют наступать в Запорожье. Применение бронетехники для поддержки живой силы планируется в районе Приютного и Левадного Запорожской области - враг уже провел такие учения на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области.

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