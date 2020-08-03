"Убей Путина, объявляю Джихад": что писал киевский террорист Каримов в соцсетях

Сухроб Каримов / Скриншот

Сухроб Каримов, который в понедельник, 3 августа, захватил заложника в центре Киева, не был активен в своем Facebook-аккаунте.

В частности, террорист практически не оставлял публичных записей.

Обратим внимание, что последний раз он был активен в ноябре 2019 года и только за три дня до теракта появились два поста.

"Объявляю Джихад, убей неверного

Убей всех – кого только знаешь

Начни с Кадырова – Я, в рот его е*ал

Убей Путина – убей эту мразь

Убей шейха – издевайся над ним

Убей Елизавету – псевдокоролеву Англии

Убей всех политиков – неважно какая страна

Убей всех судей и прокуроров

Убей все – что мешает тебе жить

Убей".

"Арабы, предатели и трусы – захватить Израиль!

Убей неверного – убей всех правителей Израиля.

Не жалей никого – обезглавь каждого политика

Убей раввина, убей церковного тваря

Убей даже мусульманина, того – кто предает

Убей всех".

Как сообщают СМИ, появилась информация, что Каримов в последнее время жил в хостеле на улице Антоновича, работал официантов в одном из киевских ресторанов.

Есть информация, что он употреблял амфетамин и марихуану, лишился места в хостеле из-за этого.

Напомним, 3 августа, в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка. После этого он захватил заложницу.