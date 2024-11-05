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Существует угроза котла: ВСУ могут отойти из 20 сел в Донецкой области - BILD

Марина Фурман
5 ноября 2024, 13:20
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По словам аналитика, опасная ситуация для украинских военных складывается в районе Кураховского водохранилища.
ВГУ, карта
ВСУ могут попасть в котел вокруг города Курахово / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, BILD

Основное:

  • ВСУ грозит новый котел
  • Украинские военные могут отойти из 20 населенных пунктов

Украинским защитникам грозит новый котел в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении BILD.

Как известно, на прошлой неделе эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска вышли с северо-востока к берегам Кураховского водохранилища в Донецкой области.

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По его словам оккупанты одновременно продвигаются к водохранилищу с юго-запада со стороны Угледара. Как отмечает Рёпке, из-за этого над ВСУ "нависла" угроза попадания в котел вокруг города Курахово, если они не отступят.

"Российская армия захватила село Максимовка в Донецкой области. Поскольку Украине не хватает резервов и "второй" линии обороны в этом районе, продвижение россиян остается на уровне около 2 км в сутки и создает угрозу еще одного котла. Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы еще одним масштабным отступлением примерно из 20 населенных пунктов к юго-востоку от села Андреевка", - пишет аналитик Рёпке.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред со ссылкой на BILD, в начале октября российские войска совершили прорыв из-под Марьинки и вышли к берегам Кураховского водохранилища. Севернее был захвачен город Украинск, создав полукотел с центром в поселке Кураховка, который теперь полностью контролируется российскими войсками.

Недавно лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. Несмотря на то, что линия боевого столкновения еще не находится у самого города, однако враг пытается заходить в населенный пункт.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

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