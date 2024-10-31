Теряют 200 человек в день: оккупанты в сложном положении возле Часового Яра

Украинские защитники перерезают логистические пути противника и выбивают войска ВС РФ с позиций.

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Армия РФ пытается продвинуться к Часовому Яру / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления пресс-секретаря:

Враг накапливает технику на одном из направлений фронта

Оккупанты стремятся захватить новые территории

Российские войска несут огромные потери на поле боя

Оккупанты активно пытаются продвигаться вблизи Часового Яра с целью захвата новых позиций. О ситуации на этом отрезке фронта рассказала пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, российские войска хотят закрепиться и перебежать за канал в Часовом Яру.

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"Однако как это происходит. Два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Соответственно мы перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда", - заявила Анастасия Бобовникова.

Представительница ОТГ "Луганск" добавляет, что российские войска пытаются накопить технику, но пока не зафиксировано штурмов с ее применением.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Также по ее словам, недалеко от Часового Яра расположена воздушно-десантная дивизия Центрального военного округа России, с помощью которой враг пытается восполнять потери.

"Оккупанты каждую ночь заводят личный состав, пополняя потери, это также малые группы. Относительно потерь в зоне ответственности ОТГ "Луганск", то в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день", - подчеркнула Анастасия Бобовникова.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Как ранее писал Главред, российская оккупационная армия продвигается на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. Аналитики мониторингового канала DeepState уточнили, что армии РФ удалось продвинуться в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района.

Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак отмечал, что в течение нескольких месяцев армия страны-агрессора России пытается захватить город Часов Яр, что в Донецкой области. Оккупантам удалось вклиниться в украинскую линию обороны.

Недавно, в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании говорилось, что российские войска, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра в Донецкой области чего не могли сделать с июля 2024 года и приблизились к окраинам города.

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