Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Теряют 200 человек в день: оккупанты в сложном положении возле Часового Яра

Марина Фурман
31 октября 2024, 19:49
182
Украинские защитники перерезают логистические пути противника и выбивают войска ВС РФ с позиций.
Теряют 200 человек в день: оккупанты в сложном положении возле Часового Яра
Армия РФ пытается продвинуться к Часовому Яру / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления пресс-секретаря:

  • Враг накапливает технику на одном из направлений фронта
  • Оккупанты стремятся захватить новые территории
  • Российские войска несут огромные потери на поле боя

Оккупанты активно пытаются продвигаться вблизи Часового Яра с целью захвата новых позиций. О ситуации на этом отрезке фронта рассказала пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, российские войска хотят закрепиться и перебежать за канал в Часовом Яру.

видео дня

"Однако как это происходит. Два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Соответственно мы перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда", - заявила Анастасия Бобовникова.

Представительница ОТГ "Луганск" добавляет, что российские войска пытаются накопить технику, но пока не зафиксировано штурмов с ее применением.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Также по ее словам, недалеко от Часового Яра расположена воздушно-десантная дивизия Центрального военного округа России, с помощью которой враг пытается восполнять потери.

"Оккупанты каждую ночь заводят личный состав, пополняя потери, это также малые группы. Относительно потерь в зоне ответственности ОТГ "Луганск", то в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день", - подчеркнула Анастасия Бобовникова.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Как ранее писал Главред, российская оккупационная армия продвигается на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. Аналитики мониторингового канала DeepState уточнили, что армии РФ удалось продвинуться в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района.

Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак отмечал, что в течение нескольких месяцев армия страны-агрессора России пытается захватить город Часов Яр, что в Донецкой области. Оккупантам удалось вклиниться в украинскую линию обороны.

Недавно, в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании говорилось, что российские войска, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра в Донецкой области чего не могли сделать с июля 2024 года и приблизились к окраинам города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Часов Яр российское вторжение российские войска война на Донбассе
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ким Чен Ыну грозит ответка от Украины: Зеленский назвал сценарий

Ким Чен Ыну грозит ответка от Украины: Зеленский назвал сценарий

20:45Политика
В Киеве и других областях очень громко: Украина под атакой баллистики и шахедов

В Киеве и других областях очень громко: Украина под атакой баллистики и шахедов

20:43Украина
Теряют 200 человек в день: оккупанты в сложном положении возле Часового Яра

Теряют 200 человек в день: оккупанты в сложном положении возле Часового Яра

19:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала очень мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала очень мощная магнитная буря

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Последние новости

20:57

Мир на грани 3 Мировой: ИИ назвал страну, которая первая применит ядерное оружие

20:56

8 тысяч солдат КНДР вступят в бой в ближайшие дни: заявление США

20:45

Ким Чен Ыну грозит ответка от Украины: Зеленский назвал сценарий

20:43

В Киеве и других областях очень громко: Украина под атакой баллистики и шахедов

20:43

РФ изменила тактику обстрелов "Шахедами": чем опасна новая стратегия оккупантов

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
20:19

Гайтана похвасталась взрослой дочкой

20:11

Что сделать, чтобы не укачивало в транспорте: простые и проверенные методыВидео

19:49

Теряют 200 человек в день: оккупанты в сложном положении возле Часового Яра

19:44

Надвигается похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

Реклама
19:40

"Я с Олей мужчина": Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской

19:35

Одесский депутат влип в скандал с "плохим языком": появилось разъяснениеВидео

19:32

Томагавки в Украине и планы РФ на новую войну: у Зеленского сделали заявление

19:10

Исчезнут на глазах: эксперт назвал лучшее средство от царапин на стекле

19:10

Про Tomahawk: что нужно знатьмнение

18:45

"Главная битва осени": оккупанты нацелились на важный город Донецкой области

18:36

Наталья Могилевская показала младшую дочьВидео

18:23

"Вопрос в днях": Зеленский сказал, когда РФ бросит корейцев в бой против ВСУВидео

18:21

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024: точная датаВидео

18:18

Озвучен запрос Украины на военную помощь от Южной Кореи

17:56

"Мир в обмен на территории": Зеленский предупредил Трампа

Реклама
17:55

Шикарный завтрак: что ест Виктория Бэкхем, чтобы быть в форме

17:44

Как убрать заломы на обуви: гениальный метод из TikTok

17:36

Чем лучше протирать экран плазмы: какие 2 средства категорически нельзя использоватьВидео

17:28

У Путина разразились истерикой из-за ракет Tomahawk для Украины

17:14

Надоедливым каплям конец: как убрать конденсат на бачке унитаза

17:03

4 знака зодиака, которые не станут счастливчиками в ноябре-2024Видео

16:45

Существуют четкие критерии: почему рыба это не мясо и при чем там религияВидео

16:36

Войска РФ формируют ударный кулак на важном направлении: в ВСУ раскрыли детали

16:03

РФ скрыто вводит в бой военных из КНДР: Коваленко раскрыл замысел врага

15:33

Английским и не пахло: почему в СССР учили немецкий

15:32

Ракеты Tomahawk для Украины: Зеленский сделал новое заявление

15:30

Знают не все: парикмахер рассказала, как часто нужно мыть расческу для волос

15:17

Закончить "ничьей": Лукашенко оконфузился заявлением о переговорах между Украиной и РФ

15:14

Удар РФ по Киеву: появились подробности атаки на ДТЭК, будут ли отключения

15:09

Солистка KAZKA похудела на ошеломительные 10 кг и показала фото

15:04

Враг "обломал зубы" о Торецк: количество штурмов резко стихло, потери растут

14:54

Почему кофе никогда нельзя заливать кипятком: простое объяснениеВидео

14:36

Сегодня Киевсовет будет разбираться, как решить проблему "Киевгорстроя" и пострадавших инвесторов

14:29

Риск - не их фишка: какие ТОП-4 знака зодиака не хотят покидать зону комфорта

14:22

Большие деньги у Льва, перемены у Весов: какие 4 знака счастливчики ноября 2024 годаВидео

Реклама
14:10

План не сработал: в ОП разнесли стратегию сдерживания РФ западными партнерами

14:03

22-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" потеряла первенца

13:52

Какую человеческую еду нельзя давать собакам: один из пунктов искренне удивляетВидео

13:49

Ситуация тяжелая: россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении

13:43

Супервлажный пирог с грушами - вкуснее не придумаешьВидео

13:34

4 знака зодиака, которые относятся к своей сестре как к королеве

13:15

Дрон разрушил квартиру популярного украинского телеведущего и актера

13:14

Инвесторы "Киевгорстроя" требуют от Киевсовета докапитализировать компанию и достроить жилье

13:02

Развязка года: что будет с курсом доллара в Украине в ноябре - Лесовой

12:57

"На его комнату обрушились 6 этажей": в Харькове нашли тело 15-летнего мальчикаФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять