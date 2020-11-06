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Тотальный локдаун из-за COVID-19: эксперт предупредил о рисках для Украины

6 ноября 2020, 01:30

Сергей Комиссаренко напомнил, что в Европе делают полный локдаун.

Карантина
/ УНИАН

Глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик НАН Украины, профессор Сергей Комиссаренко прокомментировал вероятность введения в Украине тотального локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в Европе делают полный локдаун иногда на выходные, иногда на целую неделю, а иногда на какие-то праздники.

"Я считаю, рационально вводить вечерние часы карантина для людей пожилого возраста. Но главное — люди должны понимать, что распространение вируса зависит именно от них, потому что именно инфицированные люди распространяют вирус", - подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что зачастую люди распространяют вирус, не зная, что они инфицированы.

"Родные "братья" этого вируса SARS и MERS были более летальными, более вредными, но человек инфицированный не распространял его, пока не появлялись выраженные признаки заболевания. А тут человек может не знать о болезни и при этом активно распространять вирус", — рассказал он.

При этом глава комиссии при СНБО считает, что введенный в Украине карантин дал свои результаты.

"Карантин сработал, но мы не можем определить, насколько эффективно, так как нет контроля, которым можно это измерить. Полный локдаун не нужно вводить, это очень сильное психологическое давление на людей. Но нам нужно придерживаться мер карантина и контролировать их", — добавил Комиссаренко.

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Коронавирус в Украине:

  • За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тысяч 850 новых случаев COVID-19.
  • За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 269 человек, летальных случаев - 193, выздоровели 8 тыс. 378 человек, осуществлено тестирований за сутки - 75 тыс. 598.
  • За все время в Украине коронавирусом заболели 430 тыс. 467 человек, выздоровели 184 тыс. 782 человека, летальных случаев - 7 тыс. 924, проведено ПЦР-тестов - 3 млн 470 тыс. 669.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
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