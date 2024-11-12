Тотальный разгром на Курщине: ВСУ устроили "черный день" для армии РФ

Основное:
- Армия РФ пробует атаковать на Курском направлении
- Оккупанты терпят поражение на фронте
Российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области, однако вражеские попытки не увенчались успехом. Об этом сообщила пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик в эфире телемарафона.
По ее словам, ситуация в Курской области напряженная, но контролируемая украинскими военными.
"Вчера действительно был "черный день" для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов. То есть они пытались залетать на технике, с десантом и штурмовать населенные пункты. Однако 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47-й ОМБр", - рассказала Блищик.
Она добавила, что три БТР подорвались на минах, другую технику ВСУ уничтожили с помощью FPV-дронов, а также ПТРК "Стугна".
"Остальную бронетехнику уничтожили наши смежные бригады с которыми мы стоим на одном направлении. И также были ликвидированы российские захватчики. Та часть, которой посчастливилось выжить, они разбежались и где-то спрятались в посадках. То есть вчера состоялся провальный штурм российских оккупантов", - поделилась деталями пресс-офицер 47-й ОМБр.
Ситуация на Курском направлении - последние новости
Напомним, аналитики проекта DeepState информировали, что вчера был чрезвычайно тяжелый день возле села Новоивановка Курской области, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности. По словам эксперте, в целом враг задействовал 29 единиц техники.
Как писал Главред, Путин в попытке отбить Курскую область у ВСУ направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат. Союзники НАТО считают, что российский диктатор надеется вернуть территории до инаугурации Трампа.
В американском Институте изучения войны говорилось, что украинские военные продвинулись к краю главного "украинского плацдарма" в Курской области - к бурелому в северной части населенного пункта Новоивановка.
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Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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