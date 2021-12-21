У трети людей с легкой формой COVID-19 не остается антител – главный санврач

Украинцам, которые легко перенесли коронавирусную болезнь, советуют вакцинироваться, чтобы защитить свой организм.
Если человек переболел COVID-19 в легкой форме, у него может не остаться антител.
Исследования показывают, что такая ситуация случается в трети легких случаев, рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.
"Исследования свидетельствуют, что у трети тех, кто легко переболел COVID-19 вообще не обнаружили антител к вирусу", – отметил Кузин.
Поэтому он призвал вакцинироваться от коронавируса. По его словам, люди, которые уже перенесли болезнь и позже вакцинировались, имеют почти в 2,5 раза ниже риск заболеть снова.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом завершение пандемии COVID-19. Надежды возлагают на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций.
Также сообщалось, что в Украине уже выздоровел первый зараженный COVID-штаммом "Омикрон". Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса в нашей стране зафиксировали у молодой женщины, которая вернулась из ОАЭ.
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