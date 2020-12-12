У Зеленского ответили на "анекдотичные" санкции РФ против Украины

На Банковой оценили новые санкции РФ / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расширение российских санкций против Украины.

В комментарии Корреспонденту он подчеркнул, что новые санкции РФ являются попыткой вернуться в события пятилетней давности.

"Очевидно, что подобный "санкционный механизм" в России опять реанимировали те, кто давно не слышал от подчиненных здоровой критики своих, безусловно, "гениальных" идей. Там просто не решаются уже говорить правду о недейственности и инфантилизме подобных идей и с серьезными лицами выполняют даже откровенно абсурдные решения", - сказал он.

Советник главы ОП уверен, что санкции России никак не повлияют на украинских чиновников и политиков.

"У главы ВР, наших депутатов на сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по "санкциям". Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризация собственного населения", - сообщил он.

Подоляк добавил, что единственной верной реакцией на действия России будет сухое министерское заявление.

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Накануне в РФ расширили санкционный список против Украины. Всего в перечне значатся 849 физических лиц.

В список были добавлены, в том числе:

спикер Верховной рады Дмитрий Разумков;

первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук;

глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Также туда попали депутаты президентской фракции Слуга народа: