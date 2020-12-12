УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского ответили на "анекдотичные" санкции РФ против Украины

12 декабря 2020, 16:22
Прослушать новость
Остановить

В России реанимировали санкционный механизм, подчеркнул Михаил Подоляк.

Офис президента
На Банковой оценили новые санкции РФ / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расширение российских санкций против Украины.

В комментарии Корреспонденту он подчеркнул, что новые санкции РФ являются попыткой вернуться в события пятилетней давности.

"Очевидно, что подобный "санкционный механизм" в России опять реанимировали те, кто давно не слышал от подчиненных здоровой критики своих, безусловно, "гениальных" идей. Там просто не решаются уже говорить правду о недейственности и инфантилизме подобных идей и с серьезными лицами выполняют даже откровенно абсурдные решения", - сказал он.

Советник главы ОП уверен, что санкции России никак не повлияют на украинских чиновников и политиков.

"У главы ВР, наших депутатов на сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по "санкциям". Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризация собственного населения", - сообщил он.

Подоляк добавил, что единственной верной реакцией на действия России будет сухое министерское заявление.

Читайте также"Очень комично": в Слуге народа оценили расширение санкций РФ против Украины

Накануне в РФ расширили санкционный список против Украины. Всего в перечне значатся 849 физических лиц.

В список были добавлены, в том числе:

  • спикер Верховной рады Дмитрий Разумков;
  • первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук;
  • глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Также туда попали депутаты президентской фракции Слуга народа:

  • Андрей Герус;
  • Александр Качура;
  • Максим Бужанский;
  • Гео Лерос;
  • Ольга Василевская-Смаглюк.
новости России санкции Владимир Зеленский Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского ответили на "анекдотичные" санкции РФ против Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Внезапно скончалась главред Натали: врач раскрыл последнюю волюВнезапно скончалась главред Натали: врач раскрыл последнюю волю Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всегоПоявилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего Журналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программуЖурналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программу Кернесу резко стало хуже: стали известны неутешительные деталиКернесу резко стало хуже: стали известны неутешительные детали В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19
Следующий материал

Последние новости

16:22
У Зеленского ответили на "анекдотичные" санкции РФ против Украины
16:14
"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление
15:58
Локдаун Украине влетит в копеечку: эксперт назвал сумму Видео
15:51
Ученые нашли способ быстро "нейтрализовать" коронавирус на 99,9% Видео
15:48
В Запорожье депутаты пошли стенка на стенку во время избрания главы облсовета Видео
Реклама
15:34
Создатели мега-популярного хита Fall Guys представили 3-й сезон: дата выхода и забавный трейлер Видео
15:31
Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед Видео
15:04
"Самоликвидировался": сайт "Миротворец" прокомментировал смерть Валентина Гафта
15:00
В моду на зиму вошли замшевые сумки, которыми хочется завладеть - фото Фото Видео
14:59
Стало известно о перестрелке в Нагорном Карабахе Видео
14:57
"Очень комично": в Слуге народа оценили расширение санкций РФ против Украины Видео
14:45
Сотрудники рынка "Столичный" рассказали о рейдерстве рынка с помощью черного нотариуса
14:37
Epic Games Store запускает масштабную раздачу игр – 15 популярных проектов за 15 дней
14:32
"Чемодан, вокзал, Фанар": в Киеве адепты УПЦ МП сожгли чучело Варфоломея Видео
14:09
"Кишат бактериями": деньги могут быть переносчиками заболеваний Видео
14:04
Не всё так гладко, как хотелось: пользователи обрушили рейтинг Cyberpunk 2077
14:03
Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов
14:03
Принадлежность Крыма, Путин и война с Россией: что Гафт говорил об Украине
14:01
Ляшко сделал важное заявление о вакцине от коронавируса для украинцев Видео
13:32
Белый язык у ребенка: причины и опасные "маячки" Видео
Реклама
13:09
В Минздраве анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 Видео
13:08
"После прочтения сжечь": в Instagram появились исчезающие сообщения
12:49
Что подарить на Новый год, если нет лишней копейки: названы варианты
12:31
На бульваре Шевченко в Киеве разбушевался мощный пожар Видео
12:29
Умер Валентин Гафт – биография и фильмография актера
12:10
В украинском патриотическом учебнике нашли фотографию "вежливых людей" Видео
12:00
Гороскоп на 12 декабря для всех: интим под запретом и денежное совпадение Видео
11:47
СМИ узнали, где и когда похоронят Валентина Гафта
11:15
Самые модные джинсы 2021: что мы будем носить в новом году - фото Фото
10:52
Названа причина смерти Валентина Гафта
10:34
Валентин Гафт умер
10:33
Вернёт ли Украина Крым после смерти Путина мнение
10:28
Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов долларов Видео
10:14
Возвращение Крыма и Донбасса: эксперт назвал главный прокол Киева
09:56
С чем носить длинную юбку зимой, чтобы выглядеть стильно Видео
09:45
Иммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолго Видео
09:30
Сегодня зеркальная дата 2020: что советует делать эксперт
09:03
В Киеве за сутки выявили еще почти 1700 случаев заражения коронавирусом Видео
08:45
Мир оказался на пороге первой вакцинной войны мнение
08:26
"Отказ второй почки у мэра Харькова": появилась реакция сына Кернеса Видео
Реклама
08:14
Коронавирус в Украине 12 декабря - число жертв COVID-19 добралось до отметки в 15 тысяч Видео
07:27
Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа Видео
06:54
Зачем Порошенко запустил политическую "торпеду" Марусю Звиробий мнение
06:31
"Зачетная киска": голая Вики Одинцова прикрыла наготу развратным нарядом
06:02
Ученые выяснили, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин
05:36
"Легче ввести полный локдаун": в Слуге народа объяснили ситуацию с жестким карантином Видео
04:53
Инфекционист рассказал, как правильно носить маску, чтобы не заболеть COVID-19 Видео
04:22
"Украина обречена, ее уже нет": эксперт дал мрачный прогноз и предупредил о катастрофе Видео
03:48
"Богиня": Оля Серябкина без лифчика засветила упругую грудь
03:01
Врач назвала любимое время COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять