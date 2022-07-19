У Зеленского раскрыли формат нового оборонного альянса для Украины

Андрей Ермак / Офис президента

Украина хочет получить гарантии безопасности до того момента, когда окажется в НАТО, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как подчеркнул он в интервью НВ, России в списке стран-гарантов не будет.

"После Бородянки, после Бучи, ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, предоставляющих нам гарантии", – говорит глава ОП.

Он уточнил, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, но хочет получить гарантии до того момента, когда-либо окажется в Альянсе, "либо будет какой-то другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами".

"Я не говорю, что они сказали: да, мы готовы. Нам Будапештский меморандум №2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, в которой будет большое соглашение со многими участниками, а затем дополнительно будут двусторонние, более подробные договоры, с нашими партнерами. Сегодня о заинтересованности в таких договорах заявила и Британия, и Польша, в принципе мы говорим и с США", – добавил Ермак.

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Ранее канцлер Федеративной республики Германия Олаф Шольц заявил о том, что Берлин обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины.

По его словам, об этом можно будет говорить после окончания войны.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", — подчеркнул канцлер ФРГ.

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