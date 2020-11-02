Убил целую семью: виновник смертельного ДТП под Киевом сел в тюрьму на 10 лет

Антон Желепа сел в тюрьму / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве в июле 2020 года Антон Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы.

"2 ноября 2020 года, при поддержании публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы осужден водитель, который вызвал ДТП на Столичном шоссе, в которой погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Суд также лишил обвиняемого права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Согласно результатам экспертиз, обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков.

"Прокуратура удовлетворена приговором, поскольку суд полностью поддержал позицию обвинителя о назначении ему максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Обвиняемый в своем последнем слове полностью признал вину, попросил прощения у потерпевших. От адвоката он отказался", - уточнила в комментарии УП пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

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