Убил целую семью: виновник смертельного ДТП под Киевом сел в тюрьму на 10 лет

Суд также лишил обвиняемого права управлять транспортным средством сроком на 3 года.
Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве в июле 2020 года Антон Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы.
"2 ноября 2020 года, при поддержании публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы осужден водитель, который вызвал ДТП на Столичном шоссе, в которой погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Суд также лишил обвиняемого права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.
Согласно результатам экспертиз, обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков.
"Прокуратура удовлетворена приговором, поскольку суд полностью поддержал позицию обвинителя о назначении ему максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Обвиняемый в своем последнем слове полностью признал вину, попросил прощения у потерпевших. От адвоката он отказался", - уточнила в комментарии УП пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.
Смертельное ДТП на Столичном шоссе – о чем сообщалось ранее:
- Вечером 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом авто Mercedes врезалось в микроавтобус, а потом вылетело на полосу встречного движения и столкнулось с Hyundai.
- Авария унесли жизни целой семьи – погибли супруги, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.
- Потом СМИ выяснили, что авто Mercedes было в угоне, возможный виновник аварии не был трезв - он выпил 200 граммов водки, а за день до ДТП курил марихуану. Кроме того, он уже отсидел три года за смертельное ДТП.
- Позже стало известно, что авария могла произойти из-за Антона Желепы, ему сообщили о подозрении в совершении преступления.
- Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, в случае гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.