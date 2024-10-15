Угрожал и унижал военных: все подробности скандала в "Асгарде" и реакция командования

Бойцы из подразделения "Асгард" обвинили координатора проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева "Тихохода" в незаконных приказах и оскорблениях.

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Александр Дмитриев влип в скандал с подразделением "Асгард" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В подразделении "Асгард" Сухопутных войск Украины разгорелся скандал. Бойцы этого подразделения обвинили координатора проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева "Тихохода" в унижении и угрозах в адрес украинских военных. Делал он это все, представляясь советником командующего Александра Павлюка. Об этом рассказали сами же бойцы из "Асгарда".

Военные опубликовали видео, на котором якобы Александр Дмитриев говорит о боевом приказе, о котором никто не слышал.

"Я, [нецензурно], говорю, ты [нецензурно] (задолбал - ред.) меня. Я тебе отец, что ли, [нецензурно]. Или ты сыночек мне, что я должен постоянно лояльно с тобой говорить. Ты совесть имей, [нецензурно]. Что это за [нецензурно], за сопли, [нецензурно]?.. Но ты [нецензурно] (задолбал - ред.) меня. Ты думаешь, я не умею ломать или делать через колено, [нецензурно]? Разговор окончен", — якобы говорит Дмитриев. видео дня

Бойцы утверждают, что командир роты представлял Дмитриева человеком, который "решает вопросы" с командованием. Он якобы с гражданским Сергеем Жуком вошли на территорию военного объекта, где был личный склад, оружие и техника роты. Боец с позывным "Чех" утверждает, что "Тихоход" ставил задачи и раздавал приказы по перемещению личного состава "Асгарда", говоря, что он "наделен полномочиями от командования Сухопутных войск".

"Хотя юридически это невозможно, поскольку только командир имеет право отдавать приказы", — акцентировал военный.

Бойцы отказались выполнять приказы, что якобы вызвало злость и "Тихоход" начал им угрожать.

"Никто не имеет права унижать честь и достоинство воинов, которые борются за независимость Украины ни по закону, ни по кодексу военной чести. Позорное поведение Дмитриева Александра недопустимо", — подчеркнул "Чех".

Смотрите видео о скандале с Александром Дмитриевым "Тихоходом":

Что говорит Дмитриев

В комментарии изданию hromadske Александр Дмитриев назвал это "давно спрогнозированной провокацией". Он утверждает, что не отдавал никаких приказов.

Реакция Сухопутных войск

В Сухопутных войсках ВСУ пообещали расследовать инцидент, установить обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта.

"О фрагменте видео, распространенном 13 октября подразделения "ОЧИ" группы "Асгард" в социальной сети Фейсбук сообщаем, что инцидент будет тщательно расследован ... На время проверки просим граждан воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной из-за отсутствия полного объема информации и противоречий имеющейся", — говорится в заявлении.

Позже командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк лично прокомментировал инцидент. Он заявил, что будет проведено служебное расследование Военной службой правопорядка в ВСУ. Проверка состоится с целью предоставления надлежащей правовой оценки всех событий.

"Мною инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины. Выводы и решения будут публичными. Довожу всем сторонам, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства", — сообщил Александр Павлюк.

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