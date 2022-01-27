Украинцев готовят к новому локадуну: названы причины и сроки

/ УНИАН

Столичные школы и детские сады не закрываются на карантин и работают в стандартном режиме, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Вместе с тем, Мондриевский напомнил, что решение о работе учебных заведений могут принимать их руководители, в зависимости от ситуации с уровнем заболеваемости, сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.

"За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. В частности, сейчас среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями чуть более одного процента. Именно поэтому мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации", – отметил чиновник.

Что известно о подготовке нового локдауна

Как пишет Ubr.ua, некоторые эксперты и вовсе убеждены, что именно локдаун может стать тем самым инструментом экономии энергоресурсов, которых стране не хватает.

"Мне написали учителя, что постановления уже пошли по регионам, и что их всех будут отправлять по домам. Хотя в Киеве добрая половина школ – уже на карантине. А Верховная Рада объявляет, что они опять отдыхают. Я думаю, это предвестник. По сути все идет к тому, что вся страна окажется на три недели на локдауне", – говорит председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Эксперты не исключают, что возможный локдаун может носить не столько "медицинский" характер, поскольку в других странах ковидные ограничения, напротив, ослабляют. Ограничения могут ввести по причине того, что страна находится на пороге дефицита энергоресурсов для ее полноценного функционирования.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 26 января, зафиксировано 32 тысячи 393 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

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