Украинцев ждут новые цены на яйца

Яйца могут подешеветь / Соцсети

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин спрогнозировала снижение стоимости некоторых продуктов на фоне введения льготной цены газы.

Как пишет OBOZREVATEL, речь идет о яйцах, которые могут подешеветь после новогодних праздников на 10%. Однако это случится только, если на них снизится спрос.

Как известно, в прошлом году яйца подорожали на 47%. Особенно цены взлетели в конце декабря, когда украинцы начали готовиться к новогодним праздникам.

Цены на социально значимые продукты:

крупа гречневая (стоимость одного килограмма крупы со средней ценовой политикой 53,99 грн);

сахар ( за один кг — 25,39 грн);

мука пшеничная высшего сорта ( за один кг — 19,39 грн);

макаронные изделия ( за 1 кг — 66,99 грн);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (29,49 грн за 950 гр);

хлеб ржано-пшеничный (Бородинский 500 гр — 28,25 грн);

батон из пшеничной муки (15,49 грн за 500 гр);

яйца куриные (45,99 грн за 10 шт);

мясо птицы (куриное филе, например, 139 грн за килограмм);

вода минеральная негазированная (14,59 грн за 1 л);

масло сливочное 73% (за 200 гр — 61,80 грн);

масло подсолнечное ( 58,99 грн за литр).

Между тем, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Напомним, Кабинет министров принял решение о расширении списка товаров первой необходимости, подпадающих под государственное регулирование цен на 12 продуктов - гречневую крупу, муку, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, мясо птицы, яйца и молоко. Согласно решению, предельный уровень надбавки на цену товаров на период карантина не должен превышать 10%.

Читайте также: