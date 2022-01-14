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Украинцев ждут новые цены на яйца

14 января 2022, 23:25
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Яйца могут подешеветь.

Яйца
Яйца могут подешеветь / Соцсети

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин спрогнозировала снижение стоимости некоторых продуктов на фоне введения льготной цены газы.

Как пишет OBOZREVATEL, речь идет о яйцах, которые могут подешеветь после новогодних праздников на 10%. Однако это случится только, если на них снизится спрос.

Как известно, в прошлом году яйца подорожали на 47%. Особенно цены взлетели в конце декабря, когда украинцы начали готовиться к новогодним праздникам.

Цены на социально значимые продукты:

  • крупа гречневая (стоимость одного килограмма крупы со средней ценовой политикой 53,99 грн);
  • сахар ( за один кг — 25,39 грн);
  • мука пшеничная высшего сорта ( за один кг — 19,39 грн);
  • макаронные изделия ( за 1 кг — 66,99 грн);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (29,49 грн за 950 гр);
  • хлеб ржано-пшеничный (Бородинский 500 гр — 28,25 грн);
  • батон из пшеничной муки (15,49 грн за 500 гр);
  • яйца куриные (45,99 грн за 10 шт);
  • мясо птицы (куриное филе, например, 139 грн за килограмм);
  • вода минеральная негазированная (14,59 грн за 1 л);
  • масло сливочное 73% (за 200 гр — 61,80 грн);
  • масло подсолнечное ( 58,99 грн за литр).

Между тем, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Напомним, Кабинет министров принял решение о расширении списка товаров первой необходимости, подпадающих под государственное регулирование цен на 12 продуктов - гречневую крупу, муку, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, мясо птицы, яйца и молоко. Согласно решению, предельный уровень надбавки на цену товаров на период карантина не должен превышать 10%.

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