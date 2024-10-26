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"Украинских военных в плен брать не будут": войска РФ получили новый приказ

Юрий Берендий
26 октября 2024, 14:45
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Российское военное командование запретило подразделениям армии РФ брать в плен украинских военных, отметили в ВСУ.
'Украинских военных в плен брать не будут': войска РФ получили новый приказ
Войскам РФ отдали приказ не брать в плен украинских военных / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

Коротко:

  • Армии РФ запретили брать в плен украинских военных
  • Россияне пытаются накопить силы на Курщине

Командование российских войск издало приказ прекратить брать в плен украинских военных. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады Дина Вонг.

Она отметила, что на Курском направлении, где находится первая отдельная танковая Северская бригада, российские силы проводят интенсивные штурмовые операции с привлечением бронетехники.

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"Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных", - сказала пресс-офицер.

Она добавила, что несмотря на сложную оперативную ситуацию в зоне ответственности, пехота бригады добросовестно выполняет боевые задачи и крепко держит свои позиции.

"Нам известно о том, что они пытаются накопить свою пехоту. Когда начинаются штурмовые действия, мы сразу отрабатываем по личному составу и технике противника. Каждая наша операция - это совокупность действий наших танкистов, артиллерии, операторов БПЛА", - подчеркнула Дина Вонг.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Военные преступления РФ в войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты захватили в плен четырех бойцов Нацгвардии Украины, допросили их на камеру, а затем убили. Военное преступление оккупанты совершили вблизи Селидово в Донецкой области, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Оккупационные войска РФ расстреляли четырех гвардейцев возле Селидово, что подчеркивает серьезность проблемы для Украины. По данным Forbes, 6 октября российские военные захватили позицию, которую обороняла бригада "Кара-Даг" Нацгвардии Украины, пленили защитников, допросили их и убили, грубо нарушив Женевские конвенции.

1 октября появилась информация о возможном расстреле 16 украинских военных, захваченных оккупантами вблизи Николаевки и Сухого Яра в Покровском районе. Офис генерального прокурора Украины подтвердил это военное преступление со стороны российских войск.

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