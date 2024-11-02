Украина может потерять контроль над Донбассом: аналитик раскрыл тревожный прогноз

Серьезная проблема территориальных потерь Украины - это дефицит кадров в Вооруженных силах.

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ВСУ могут отступить от Донбасса / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Ключевые тезисы аналитика:

Если Покровск захватят, Донбасс будет потерян

ВСУ могут отступать с позиций из-за сильной усталости

Аналитик Bild Юлиана Рьопке сообщил, что украинские военные могут потерять контроль над Донбассом. В украинских военных отнимает много сил то, что вместе с обороной Донетчины тысячи военных солдат ВСУ удерживают еще и российскую Курскую область.

"После Селидово военные пойдут на Покровск. Для всех, кто когда-то был в Покровске, кто когда-то пытался добраться до Покровска через логистическую сеть, абсолютно ясно, если Покровск падет, Донбасс будет потерян. Все дороги идут через этот город. Чтобы снабжать Константиновку, Часов Яр, Краматорск, нужна эта дорога", - заявляет Рёпке в комментарии для Currenttime. видео дня

По его словам, одна из проблема территориальных потерь Украины - это дефицит кадров в Вооруженных силах. Из-за активных боев украинские военные бригады, которые длительное время находились на передовой, могут быть истощены. Это, считает Репке, может привести к отступлению ВСУ.

Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

"Они все еще воюют, они еще мотивированы, но воюют уже много недель. Когда они ротируются - это не значит, что они в отпуске и могут восстановить силы. Это просто означает, что они возвращаются в какие-то села и имеют несколько выходных, а потом им нужно вернуться на передовую", - отмечает аналитик.

Ситуация в Донецкой области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что диктатор РФ Владимир Путин бросил большие силы, чтобы сломить сопротивление ВСУ. Владислав Селезнев заявил, что армия РФ пытается захватить Часов Яр в Донецкой области до наступления сильных холодов - ситуация на фронте ухудшается из-за наступления оккупантов.

Майор ВСУ Максим Жорин назвал прогноз в случае потери Покровска. Негативные тенденции на поле боя фиксируются на Покровском и Торецком направлениях. Если войска агрессора России оккупируют Покровск, для них откроется множество возможностей, чтобы продвигаться дальше.

РФ стянула 120 тысяч военных под Покровск, однако военные ВСУ пытаются удержать оборону. Также известно, что на юге оккупанты сосредоточили около 200-тысячной группировки, которая постоянно пытается улучшить свое тактическое положение. На Покровско-Кураховском направлении сосредоточили около 120 тысяч.

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