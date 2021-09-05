Умер знаменитый украинский педагог

Николай Палтышев умер в 74 года / Facebook

В Одессе скончался легендарный украинский педагог Николай Палтышев. Культовый украинский учитель покинул этот мир на 75 году жизни.

Он известен тем, что первым начал давать уроки-спектакли, сочетая поэзию, живопись и музыку.

О трагедии сообщило Профессиональное образование Одесской области. Коллеги Палтышева отметили, что он был выдающимся ученым и самоотверженно служил на благо образования и науки.

"Николай Николаевич навсегда запомнится искренним человеком, талантливым педагогом, который пользовался высоким авторитетом и уважением. В сердцах педагогов навсегда останется светлая память о нем", - говорится в сообщении.

Биография Николая Палтышева

Он родился в 1946 году в Одессе. Окончил Одесский технологический институт пищевой промышленности имени Ломоносова и Одесский педагогический университет имени Ушинского. В СССР его признали "народным учителем", а позже он стал почетным доктором Национальной академии педагогических наук Украины, кандидатом педагогических наук и доцентом.

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Палтышев возглавлял комитет по вопросам профессионального образования Верховного Совета СССР. Он ввел поэтапную систему обучения, которая распространилась в СССР и за рубежом.

В его достижении свыше 300 научно-методических работ, научно-практических публикаций, 10 учебников для учителей.

Начиная с 2006 года он работал учителем физики в одесской школе.

Напомним, ранее умер известный советский актер Роман Громадский. По словам его сына, причиной смерти актера стал инсульт. Он ушел из жизни на 81 году. Он всю свою жизнь посвятил творчеству.

Также ранее стало известно, что популярная советская актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь. К этому она стремилась еще с 1993 года, когда оставив актерскую, карьеру стала послушницей. Однако вскоре вернулась в творчество.