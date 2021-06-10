"Упакуем в автобус и на Закарпатье": мэр Ровно вызверился на ромов в городе

Александр Третьяк / rivnepost.rv.ua

Ровенский градоначальник Александр Третяк предлагает упаковать всех проживающих в городе ромов в автобус и вывезти из города в Закарпатскую область. Об этом он заявил в эфире Радио трек.

"Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", - заявил мэр Ровно.

Третяк рассказал, что недавно на улице встретил компанию ромов и сказал – мол, у них есть пару часов, чтобы убраться из города. А те в ответ пожаловались − не ездят ни поезда, ни автобусы.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - заявил он.

По словам Третьяка, в ближайшее время в Ровно планируют запустить муниципальную стражу, которая бы следила за ромами.

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Напомним, ранее ивано-франковский мэр Руслан Марцинкив во время оперативного совещания возмутился тем, что полицейский не выполнили его поручения по вывозу людей ромской национальности из города на Закарпатье. "Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?" - спросил подчиненных на совещании Марцинкив.

"Когда к тебе подходит человек без маски, хватает тебя за руку и говорит: "Если ты не дашь мне денег, то я на тебя плюну, харкну", – это создает социальное напряжение и очень нестабильную ситуацию", – рассказал мэр.