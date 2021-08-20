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Устроила гарем: жительница Волыни держала в рабстве трех мужчин

20 августа 2021, 14:25
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За такой поступок 60-летней женщине грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Мужчины боялись женщину / НПУ

Довольно непривычный случай произошел на Волыни. Там в с. Вербаев Луцкого района был зафиксирован случай рабства. 60-летняя женщина поселила у себя в сарае трех мужчин и заставляла работать.

Как сообщили в Нацполиции Волынской области, женщина неоднократно находила бедных и бездомных мужчин на рынках и на автостанции. К себе она заманивала их работой. В частности, нужно было ухаживать за крупным рогатым скотом. Естественно, обещала хорошую зарплату.

Но все мифы развеивались, как только мужчины приезжали в село. Женщина тут же забирала у них документы и селила в сарае. А когда они пытались убежать, то угрожала кулаками

Нарушительнице уже объявили в подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет ее вину, то получит она от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что трех девушек завербовали и отправили в Республику Португалия, где обещали им работу в гостинице. У девушек отобрали их документы, под предлогом оформления разрешения на работу, и заставили заниматься проституцией. Двум лицам уже объявлено подозрение.

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Волынь рабство
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