"Уже даже пиво не берет": жена оккупанта рассказала, как испугалась взрывов в Крыму

Жена оккупанта жалуется на взрывы в Крыму / УНИАН

Супруга российского оккупанта жалуется своему возлюбленному на то, что во временно оккупированном Крыму постоянно слышны взрывы, говорится в новом перехвате разговора военного РФ, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По ее словам, "обстрелы" происходит на регулярной основе. Также жена заявила, что очень переживает за судьбу своего мужа, понимая, что он погибнет в войне против Украины.

Также женщина призналась, что очень боится, и от нервов даже пиво ее не берет. Она рассказала, что общалась с подругой, которая пыталась ее успокоить.

Кроме того, из разговора становится понятным, что мужчины этих обеих женщин участвуют в войне против Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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