В центре Киева прогремели взрывы

Взрывы в Киеве / Borodatayaba

В столице в 1:40, 3 марта прогремела серия мощных взрывов в центральной части города.

Отмечается, что их было слышно в разных районах Киева. Очевидцы сообщают о том, что взрывы слышны в Голосеевском и Печерском районах, а также около метро Дружбы Народов.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Всем жителям столицы необходимо проследовать в укрытия.

.В сети появились первые видео взрывов.

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