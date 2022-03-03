В центре Киева прогремели взрывы

Печерский и Голосеевский районы и метро Дружбы Народов.
В столице в 1:40, 3 марта прогремела серия мощных взрывов в центральной части города.
Отмечается, что их было слышно в разных районах Киева. Очевидцы сообщают о том, что взрывы слышны в Голосеевском и Печерском районах, а также около метро Дружбы Народов.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Всем жителям столицы необходимо проследовать в укрытия.
.В сети появились первые видео взрывов.
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Автор: Елена Стороженко