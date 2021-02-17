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В центре Житомира поймали психа, который бросался на людей с ножом

17 февраля 2021, 17:07
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Еще до приезда полиции двое прохожих выбили нож у нападавшего и держали его.

  • Нападение на людей в Житомире suspilne.media
  • Нападение на людей в Житомире suspilne.media
  • Нападение на людей в Житомире suspilne.media
  • Нападение на людей в Житомире suspilne.media

В центре Житомира мужчина с ножом в неадекватном состоянии бросался на людей. Инцидент произошел на площади Победы, на остановке общественного транспорта около полудня 15 февраля.

"Женщине пропорол сумку, а мужчине - куртку. О мужчине ничего не могу сказать, а вот женщина пошла дальше на работу", - рассказали очевидцы произошедшего, сообщает Суспільне.

Отмечается, что еще до приезда полиции двое прохожих выбили нож у нападавшего и держали его. Один из них отвлекал нападавшего, а другой в это время приблизился из-за спины. По словам очевидцев, парни сработали технично, благодаря чему им удалось остановить злоумышленника.

Бойцы подразделения "ТОР" задержали нападавшего. Полиция выясняет личность мужчины и берет показания у свидетелей.

Отметим, в соцсетях пишут, что виной всему – медреформа.

"Данный случай не единичный и прекрасно демонстрирует "реформу Супрун" и закрытие лечебниц для таких людей. Так и живем", - прокомментировал инцидент Telegram-канал Наблюдатель.

"Одним з недоліків совдепії було те, що психічні перебували на обліку. Контролювалися. В період весняного чи осіннього загострення підліковувались. Такі люди виявлялися. Проводились з населенням диспансеризації, обстеження. А зараз навіщо??? Хай бігають по вулицях з холодною та вогнепальною. Все повинно бути платним. Талановитий лікар має працювати за кордоном. Середньо- і неук в нас. Прийдеш на прийом, привітаєшся за мінімум триста гривень. А він тобі він тобі скаже, що треба попробувати з вказаної ним аптеки і на слідуючий раз призначить наготувати 300 та прийти на побачення", - высказался Олекса Строкатый.

Нападение с ножом – о чем сообщалось ранее:

  • В Донецкой области пожилой житель города Бахмута изрезал своего приятеля-собутыльника, нанеся тому около пятисот ранений ножом.
  • На Житомирщине в одном из кафе Иршанска между мужчиной (ранее судимым) и посетителем возник конфликт, причины которого остались неизвестны. Мужчины вышли из здания, после чего ранее судимый ударил ножом собеседника. Затем он ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить.

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