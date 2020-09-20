В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой

В горсовете Харькове рассказали о состоянии Кернеса / УНИАН

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который лечится от коронавируса в немецкой клинике Шарите, не вызывает у врачей опасений за его жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета вечером в воскресенье, 20 сентября.

"Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники Шарите, позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - говорится в сообщении ведомства.

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Также в горсовете опровергли очередной фейк, который начали распространять в местных пабликах и в телеграм-каналах. Речь идет о якобы причастности Харьковской ОГА и МВД Украины к заражению коронавирусом Кернеса.

"Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась", - отметили в горсовете.

Коронавирус у Геннадия Кернеса - что было ранее: