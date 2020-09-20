В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой

Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь.
Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который лечится от коронавируса в немецкой клинике Шарите, не вызывает у врачей опасений за его жизнь.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета вечером в воскресенье, 20 сентября.
"Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники Шарите, позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - говорится в сообщении ведомства.
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Также в горсовете опровергли очередной фейк, который начали распространять в местных пабликах и в телеграм-каналах. Речь идет о якобы причастности Харьковской ОГА и МВД Украины к заражению коронавирусом Кернеса.
"Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась", - отметили в горсовете.
Коронавирус у Геннадия Кернеса - что было ранее:
- Ранее сообщалось, что Геннадий Кернес подхватил коронавирус и впал в кому. Позже СМИ писали, что у Кернеса инсульт. В Харьковском горсовете утверждали, что новости о коме и инсульте у Кернеса – фейк.
- Потом выяснилось, что Кернеса самолетом доставили на лечение в берлинскую клинику Шарите, он летел в "противоковидной" капсуле.