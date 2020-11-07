В Харькове 22-летний водитель влетел на "островок безопасности": много пострадавших

В Харькове автомобиль на большой скорости наехал на "островок безопасности", серьезные травмы получили три человека, в том числе 9-летний мальчик.

Как сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области, ДТП произошло на проспекте Науки около 16:00.

По информации правоохранителей, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности.

"Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил подробности инцидента, уточнив информацию о пострадавших.

Читайте такжеВ МВД озвучили подробности смертельного ДТП на Майдане"Со скоростью 120 километров, прямо с полосы, предназначенной для поворота налево, водитель Фольксвагена наехал на островок безопасности на углу проспекта Науки и Космической, сбил четырех человек, включая ребенка. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь", - отметил он.

В мэрии не исключают, что трагический инцидент связан с гонками по центральному проспекту Харькова, поэтому просят полицию провести тщательное расследование.