В Харькове 22-летний водитель влетел на "островок безопасности": много пострадавших

ДТП произошло на проспекте Науки.
В Харькове автомобиль на большой скорости наехал на "островок безопасности", серьезные травмы получили три человека, в том числе 9-летний мальчик.
Как сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области, ДТП произошло на проспекте Науки около 16:00.
По информации правоохранителей, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности.
"Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На месте происшествия полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил подробности инцидента, уточнив информацию о пострадавших.
Читайте такжеВ МВД озвучили подробности смертельного ДТП на Майдане"Со скоростью 120 километров, прямо с полосы, предназначенной для поворота налево, водитель Фольксвагена наехал на островок безопасности на углу проспекта Науки и Космической, сбил четырех человек, включая ребенка. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь", - отметил он.
В мэрии не исключают, что трагический инцидент связан с гонками по центральному проспекту Харькова, поэтому просят полицию провести тщательное расследование.
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