В Харькове полиция открыла дело из-за исчезновения Кернеса

В производстве есть пометка "без вести пропавший".
В Харькове местная полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения избранного на очередной срок мэра Геннадия Кернеса.
Как сообщает пресс-служба полиции, основанием стало заявление главы общественной организации.
Мужчина предоставил в правоохранительные органы документ, в котором указал, что с 61-летним мэром нет связи, а о его местоположении ничего не известно.
Уточняется, что 9 ноября следователи Шевченковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший".
В полиции заявили, что проверяют информацию по факту данного инцидента.
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23 октября стало известно, что харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике Шарите, идет на поправку. Жизни политика ничего не угрожает – он ожидает выздоровления.
17 сентября Кернеса привезли в медицинскую клинику Шарите для дальнейшего прохождения лечения.
В СМИ 14 сентября появилась информация о том, что у Геннадия Кернеса выявили коронавирус. Позже в Харьковском городском совете подтвердили, что Кернес действительно находится в больнице. У мэра диагностировали двустороннюю пневмонию, спровоцированную коронавирусом.