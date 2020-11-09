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В Харькове полиция открыла дело из-за исчезновения Кернеса

9 ноября 2020, 23:42

В производстве есть пометка "без вести пропавший".

Кернес
Геннадий Кернес не появляется в Харькове / УНИАН

В Харькове местная полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения избранного на очередной срок мэра Геннадия Кернеса.

Как сообщает пресс-служба полиции, основанием стало заявление главы общественной организации.

Мужчина предоставил в правоохранительные органы документ, в котором указал, что с 61-летним мэром нет связи, а о его местоположении ничего не известно.

Уточняется, что 9 ноября следователи Шевченковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший".

В полиции заявили, что проверяют информацию по факту данного инцидента.

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